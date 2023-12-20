Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Погода arrow Укргидрометцентр озвучил прогноз погоды на завтра — в каких регионах существенно похолодает arrow

Укргидрометцентр озвучил прогноз погоды на завтра — в каких регионах существенно похолодает

20 декабря 2023 21:18
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор
В каких регионах похолодает 21 декабря — подробный прогноз погоды от Гидрометцентра
Небольшой снег на улицах Киева. Фото: Новини.LIVE
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор

В большинстве областей завтра, 21 декабря, будет облачно с прояснениями и без существенных осадков. На Закарпатье и Прикарпатье ожидается похолодание. Прошедшая неделя в этом регионе была теплой, до 10° тепла, но уже завтра придет похолодание со снегом, гололедицей и морозом.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Читайте также:

Погода в Украине 21 декабря

Завтра, 21 декабря, ожидается умеренно ветреная погода, температура будет колебаться в разных регионах от 6 градусов тепла до небольшого мороза. В Карпатах будет холоднее.

  • Ветер преимущественно юго—западный, 5—10 м/с.
  • Температура ночью от 4° тепла до 1° мороза, днем 1—6° тепла.
  • В Карпатах ночью 3—8° мороза, днем 0—5° мороза, на высокогорье ветер 20—25 м/с, метель.
null
Прогноз погоды на 21 декабря. Фото: Укргидрометцентр

Предупреждение о снеголавинной опасности в Карпатах

Завтра, 21 декабря, на высокогорье восточной части Закарпатской области возможен сход лавин. Синоптики советуют воздержаться от походов на высокогорье.

На высокогорье западной и центральной части Закарпатской области и высокогорье Ивано-Франковской области ожидается умеренная снеголавинная опасность.

Снеголовичная опасность 21 декабря. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киевской области

В Киевской области 21 декабря облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер ожидается юго—западный.

  • Температура по области ночью будет колебаться от 4° тепла до 1° мороза, днем 1—6° тепла.
  • В Киеве ночью 1—3° тепла, днем 4—6° тепла.

Напомним, что народная синоптика Наталья Диденко удивила прогнозом погоды в предпраздничные дни. Температура воздуха будет составлять +3…+9 °С, на юге и в Черновицкой области +7…+11 °С.

 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

18:05 Экс-командир "Азова" Жорин резко отреагировал на призывы отправить на фронт работников ТЦК

13:58 Работники ТЦК провели рейд на один из крупнейших рынков Киева

17:10 Клиенты Ощадбанка 1 января могут остаться без денег — в чем причина

01:22 Кого не заберут на войну — 10 категорий граждан, которых нельзя мобилизовать на фронт

05:42 Американское издание назвало кратчайший путь к победе Украины

Жителей Мелитополя заставляют получить загранпаспорт России для выезда из оккупации, — мэр города - 80x80

Жителей Мелитополя заставляют получить загранпаспорт России для выезда из оккупации, — мэр города

06:40 Цены на металлолом в декабре. Сколько стоит 1 кг черного металла в Украине

08:43 Украинцы могут получить 5 тыс. грн от ПриватБанка — что нужно успеть до 31 декабря

22:43 Некоторые украинцы могут потерять бронь от мобилизации — кого касается

23:30 Тарифы на газ в 2024 году изменятся — стали известны цены на январь

Новость с фото

07:25 Оптическая головоломка, которую за 11 секунд может решить только 1% людей

Актуальное по теме