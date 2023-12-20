В каких регионах похолодает 21 декабря — подробный прогноз погоды от Гидрометцентра

Небольшой снег на улицах Киева. Фото: Новини.LIVE

В большинстве областей завтра, 21 декабря, будет облачно с прояснениями и без существенных осадков. На Закарпатье и Прикарпатье ожидается похолодание. Прошедшая неделя в этом регионе была теплой, до 10° тепла, но уже завтра придет похолодание со снегом, гололедицей и морозом.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 21 декабря

Завтра, 21 декабря, ожидается умеренно ветреная погода, температура будет колебаться в разных регионах от 6 градусов тепла до небольшого мороза. В Карпатах будет холоднее.

Ветер преимущественно юго—западный, 5—10 м/с.

Температура ночью от 4° тепла до 1° мороза, днем 1—6° тепла.

В Карпатах ночью 3—8° мороза, днем 0—5° мороза, на высокогорье ветер 20—25 м/с, метель.

Прогноз погоды на 21 декабря. Фото: Укргидрометцентр

Предупреждение о снеголавинной опасности в Карпатах

Завтра, 21 декабря, на высокогорье восточной части Закарпатской области возможен сход лавин. Синоптики советуют воздержаться от походов на высокогорье.

На высокогорье западной и центральной части Закарпатской области и высокогорье Ивано-Франковской области ожидается умеренная снеголавинная опасность.

Снеголовичная опасность 21 декабря. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киевской области

В Киевской области 21 декабря облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер ожидается юго—западный.

Температура по области ночью будет колебаться от 4° тепла до 1° мороза, днем 1—6° тепла.

В Киеве ночью 1—3° тепла, днем 4—6° тепла.

Напомним, что народная синоптика Наталья Диденко удивила прогнозом погоды в предпраздничные дни. Температура воздуха будет составлять +3…+9 °С, на юге и в Черновицкой области +7…+11 °С.