У яких регіонах похолодає 21 грудня — детальний прогноз погоди від Гідрометцентру

Невеликий сніг на вулицях Києва. Фото: Новини.LIVE

У більшості областей завтра, 21 грудня, буде хмарно з проясненнями і без істотних опадів. Натомість на Закарпатті та Прикарпатті очікується похолодання. Минулий тиждень у цьому регіоні був теплим, до +10 °C, але вже завтра прийде похолодання зі снігом, ожеледдю та морозом.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в Україні 21 грудня

Завтра, 21 грудня, очікується помірно вітряна погода, температура коливатиметься у різних регіонах від 6° тепла до невеликого морозу. У Карпатах буде холодніше.

Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі від -1 °C до +4 °C, вдень +1...+6 °C.

У Карпатах вночі -8...-3 °C, вдень 0...-5 °C, на високогір'ї вітер, 20-25 м/с, хуртовина.

Прогноз погоди на 21 грудня. Фото: Укргідрометцентр

Попередження про сніголавинну небезпеку в Карпатах

Завтра, 21 грудня, на високогiр'ї східної частини Закарпатської області можливе сходження лавин. Синоптики радять утриматися від походів на високогір'я.

На високогiр'ї західної та центральної частини Закарпатської області та на високогiр'ї Івано-Франківської області очікується помірна сніголавинна небезпека.

Сніголавинна небезпека 21 грудня. Фото: Укргідрометцентр

Погода на Київщині

У Київській області 21 грудня буде хмарно з проясненнями, без істотних опадів, вітер очікується південно-західний.

Температура по області вночі коливатиметься від -1 °C до +4 °C, вдень +1...+6 °C.

У Києві вночі +1...+3 °C, вдень +4...+6 °C.

Нагадаємо, що народна синоптикиня Наталка Діденко здивувала прогнозом погоди у передсвяткові дні. Температура повітря становитиме +3…+9 °С, на півдні та в Чернівецькій області +7…+11 °С.