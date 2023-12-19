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В Укргідрометцентрі попередили про дощ в кількох областях завтра

19 грудня 2023 22:44
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор
Прогноз погоди на 20 грудня — чого чекати
Сльота на вулицях Києва. Фото: Новини.LIVE
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор

Синоптики прогнозують в деяких областях України дощ завтра, 20 грудня. На дорогах північно-східних регіонів подекуди буде ожеледиця.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в Україні 20 грудня

Завтра, 20 грудня, в Україні буде хмарне небо з проясненнями. У північній частині місцями пройдуть невеликі опади, переважно у вигляді дощу.

На решті територій — без опадів. Водночас на дорогах північно-східної частини подекуди прогнозують ожеледицю.

  • Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с.
  • Температура вночі -1...+4 °C. вдень +2...+7 °C.
  • У Карпатах протягом доби близько 0 °C.
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Прогноз погоди на 20 грудня. Фото: Укргідрометцентр

Сніголавинна небезпека в Карпатах

Внаслыдок відлиги на високогір'ї Закарпатської та Івано-Франківської областей очікується сніголавинна небезпека — третій рівень.

В Укргідрометцентрі попереджають про можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин.

Українцям радять утриматися від походів на високогір'я.

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Сніголавинна небезпека 20 грудня. Фото: Укргідрометцентр

Погода на Київщині 20 грудня

У Київській області завтра, 20 грудня, очікується хмарна погода з проясненнями. Місцями, ймовірно, пройде невеликий дощ, у Києві без опадів.

  • Вітер південно-західний, 5-10 м/с.
  • Температура по області вночі -1...+4 °C, вдень +2...+7 °C.
  • У Києві вночі +2...+4 °C, вдень +5...+7 °C.

Нагадаємо, що народна синоптикиня Наталка Діденко здивувала прогнозом погоди у передсвяткові дні. Температура повітря становитиме +3…+9 °С, на півдні та в Чернівецькій області +7…+11 °С.

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