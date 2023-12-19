Прогноз погоди на 20 грудня — чого чекати

В Укргідрометцентрі попередили про дощ в кількох областях завтра
Синоптики прогнозують в деяких областях України дощ завтра, 20 грудня. На дорогах північно-східних регіонів подекуди буде ожеледиця.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Погода в Україні 20 грудня
Завтра, 20 грудня, в Україні буде хмарне небо з проясненнями. У північній частині місцями пройдуть невеликі опади, переважно у вигляді дощу.
На решті територій — без опадів. Водночас на дорогах північно-східної частини подекуди прогнозують ожеледицю.
- Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с.
- Температура вночі -1...+4 °C. вдень +2...+7 °C.
- У Карпатах протягом доби близько 0 °C.
Сніголавинна небезпека в Карпатах
Внаслыдок відлиги на високогір'ї Закарпатської та Івано-Франківської областей очікується сніголавинна небезпека — третій рівень.
В Укргідрометцентрі попереджають про можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин.
Українцям радять утриматися від походів на високогір'я.
Погода на Київщині 20 грудня
У Київській області завтра, 20 грудня, очікується хмарна погода з проясненнями. Місцями, ймовірно, пройде невеликий дощ, у Києві без опадів.
- Вітер південно-західний, 5-10 м/с.
- Температура по області вночі -1...+4 °C, вдень +2...+7 °C.
- У Києві вночі +2...+4 °C, вдень +5...+7 °C.
Нагадаємо, що народна синоптикиня Наталка Діденко здивувала прогнозом погоди у передсвяткові дні. Температура повітря становитиме +3…+9 °С, на півдні та в Чернівецькій області +7…+11 °С.
Читайте Новини.LIVE!