Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Погода arrow В Укргидрометцентре предупредили о дожде в нескольких областях завтра arrow

В Укргидрометцентре предупредили о дожде в нескольких областях завтра

19 декабря 2023 22:44
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор
Прогноз погоды на 20 декабря — чего ждать
Слякоть на улицах Киева. Фото: Новини.LIVE
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор

Синоптики прогнозируют в некоторых областях Украины дождь завтра, 20 декабря. На дорогах северо-восточных регионов местами будет гололедица.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Читайте также:

Погода в Украине 20 декабря

Завтра, 20 декабря, в Украине будет облачно с прояснениями. В северной части местами пройдут небольшие осадки, преимущественно в виде дождя.

На остальных территориях без осадков. В то же время на дорогах северо-восточной части местами прогнозируют гололедицу.

  • Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с.
  • Температура ночью -1...+4 °C. днем +2...+7 °C.
  • В Карпатах около суток около 0 °C.
null
Прогноз погоды на 20 декабря. Фото: Укргидрометцентр

Снеголавинная опасность в Карпатах

В связи с оттепелью на высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей ожидается снеголавинная опасность — третий уровень.

В Укргидрометцентре предупреждают о возможном сходе лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных средних и больших лавин.

Украинцам советуют воздержаться от походов на высокогорье.

null
Снеголавинная опасность 20 декабря. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киевской области 20 декабря

В Киевской области завтра, 20 декабря, облачно с прояснениями. Местами, вероятно, пройдет небольшой дождь, в Киеве без осадков.

  • Ветер юго-западный, 5-10 м/с.
  • Температура по области ночью -1...+4 °C, днем +2...+7 °C.
  • В Киеве ночью +2...+4 °C, днем +5...+7 °C.

Напомним, что народный синоптик Наталья Диденко удивила прогнозом погоды в предпраздничные дни. Температура воздуха будет +3…+9 °С, на юге и в Черновицкой области +7…+11 °С.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

18:05 Экс-командир "Азова" Жорин резко отреагировал на призывы отправить на фронт работников ТЦК

13:58 Работники ТЦК провели рейд на один из крупнейших рынков Киева

17:10 Клиенты Ощадбанка 1 января могут остаться без денег — в чем причина

01:22 Кого не заберут на войну — 10 категорий граждан, которых нельзя мобилизовать на фронт

05:42 Американское издание назвало кратчайший путь к победе Украины

Жителей Мелитополя заставляют получить загранпаспорт России для выезда из оккупации, — мэр города - 80x80

Жителей Мелитополя заставляют получить загранпаспорт России для выезда из оккупации, — мэр города

06:40 Цены на металлолом в декабре. Сколько стоит 1 кг черного металла в Украине

08:43 Украинцы могут получить 5 тыс. грн от ПриватБанка — что нужно успеть до 31 декабря

22:43 Некоторые украинцы могут потерять бронь от мобилизации — кого касается

23:30 Тарифы на газ в 2024 году изменятся — стали известны цены на январь

11:51 Динамо может возглавить известный украинский тренер

Актуальное по теме