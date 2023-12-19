Прогноз погоды на 20 декабря — чего ждать

Слякоть на улицах Киева. Фото: Новини.LIVE

Синоптики прогнозируют в некоторых областях Украины дождь завтра, 20 декабря. На дорогах северо-восточных регионов местами будет гололедица.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 20 декабря

Завтра, 20 декабря, в Украине будет облачно с прояснениями. В северной части местами пройдут небольшие осадки, преимущественно в виде дождя.

На остальных территориях без осадков. В то же время на дорогах северо-восточной части местами прогнозируют гололедицу.

Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью -1...+4 °C. днем +2...+7 °C.

В Карпатах около суток около 0 °C.

Прогноз погоды на 20 декабря. Фото: Укргидрометцентр

Снеголавинная опасность в Карпатах

В связи с оттепелью на высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей ожидается снеголавинная опасность — третий уровень.

В Укргидрометцентре предупреждают о возможном сходе лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных средних и больших лавин.

Украинцам советуют воздержаться от походов на высокогорье.

Снеголавинная опасность 20 декабря. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киевской области 20 декабря

В Киевской области завтра, 20 декабря, облачно с прояснениями. Местами, вероятно, пройдет небольшой дождь, в Киеве без осадков.

Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

Температура по области ночью -1...+4 °C, днем +2...+7 °C.

В Киеве ночью +2...+4 °C, днем +5...+7 °C.

Напомним, что народный синоптик Наталья Диденко удивила прогнозом погоды в предпраздничные дни. Температура воздуха будет +3…+9 °С, на юге и в Черновицкой области +7…+11 °С.