Прогноз погоды на 20 декабря — чего ждать

В Укргидрометцентре предупредили о дожде в нескольких областях завтра
Синоптики прогнозируют в некоторых областях Украины дождь завтра, 20 декабря. На дорогах северо-восточных регионов местами будет гололедица.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Погода в Украине 20 декабря
Завтра, 20 декабря, в Украине будет облачно с прояснениями. В северной части местами пройдут небольшие осадки, преимущественно в виде дождя.
На остальных территориях без осадков. В то же время на дорогах северо-восточной части местами прогнозируют гололедицу.
- Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с.
- Температура ночью -1...+4 °C. днем +2...+7 °C.
- В Карпатах около суток около 0 °C.
Снеголавинная опасность в Карпатах
В связи с оттепелью на высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей ожидается снеголавинная опасность — третий уровень.
В Укргидрометцентре предупреждают о возможном сходе лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных средних и больших лавин.
Украинцам советуют воздержаться от походов на высокогорье.
Погода в Киевской области 20 декабря
В Киевской области завтра, 20 декабря, облачно с прояснениями. Местами, вероятно, пройдет небольшой дождь, в Киеве без осадков.
- Ветер юго-западный, 5-10 м/с.
- Температура по области ночью -1...+4 °C, днем +2...+7 °C.
- В Киеве ночью +2...+4 °C, днем +5...+7 °C.
Напомним, что народный синоптик Наталья Диденко удивила прогнозом погоды в предпраздничные дни. Температура воздуха будет +3…+9 °С, на юге и в Черновицкой области +7…+11 °С.
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