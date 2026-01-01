Погода сегодня, 1 января, в Украине — Укргидрометцентр и Наталка Диденко

Девушка на улице зимой. Фото иллюстративное: istock.com

Прогноз погоды в Украине на четверг, 1 января, дали синоптики. Будет морозно. На западе, востоке и северо-востоке ночью выпадет небольшой снег.

Об этом в среду, 31 декабря, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

Какая погода будет в Украине 1 января

Преимущественно западный, а на западе страны юго-западный ветер достигнет 5–10 м/с, но днем в Карпатах местами будут порывы до 15–20 м/с.

Ночью столбики термометров снизятся до -11...-16 °С, а днем поднимутся до -6...-11 °С. На юге и в большинстве западных регионов ночью будет -5...-10 °С, а днем — -1...-6 °С.

В Киеве и Киевской области будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков. В области на дорогах местами образуется гололедица. Скорость преимущественно западного ветра — 5–10 м/с. Ночная температура в Киевской области — -11...-16 °С, а в Киеве — -11...-13 °С. Днем в столице воздух прогреется до -6...-11 °С, а в области — до -8...-10 °С.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, 1 января ночью ожидается -7...-14 °С, а днем — -4...-7 °С.

Ранее Наталка Диденко предупредила, что январь начнется с ощутимых морозов. Холод удержится в течение нескольких дней.

Напомним, 1 января температура в некоторых регионах снизится до -19 °С. В западных и северных областях местами пройдет небольшой снег.