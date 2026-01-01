Погода сьогодні, 1 січня, в Україні — Укргідрометцентр і Наталка Діденко

Дівчина на вулиці взимку. Фото ілюстративне: istock.com

Прогноз погоди в Україні на четвер, 1 січня, надали синоптики. Буде морозно. На заході, сході та північному сході вночі випаде невеликий сніг.

Про це в середу, 31 грудня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Яка погода буде в Україні 1 січня

Переважно західний, а на заході країни південно-західний вітер сягне 5–10 м/с, але вдень у Карпатах місцями будуть пориви до 15–20 м/с.

Уночі стовпчики термометрів знизяться до -11...-16 °С, а вдень піднімуться до -6...-11 °С. На півдні та в більшості західних регіонах уночі буде -5...-10 °С, а вдень — -1...-6 °С.

У Києві та на Київщині буде хмарно із проясненнями. Без істотних опадів. В області на дорогах подекуди утвориться ожеледиця. Швидкість переважно західного вітру — 5–10 м/с. Нічна температура на Київщині — -11...-16 °С, а в Києві — -11...-13 °С. Удень у столиці повітря прогріється до -6...-11 °С, а в області — до -8...-10 °С.

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, 1 січня вночі очікується -7...-14 °С, а вдень — -4...-7 °С.

Раніше Наталка Діденко попередила, що січень розпочнеться з відчутних морозів. Холод утримається впродовж кількох днів.

Нагадаємо, 1 січня температура в деяких регіонах знизиться до -19 °С. У західних і північних областях місцями пройде невеликий сніг.