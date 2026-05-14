Погода в Украине 15 мая: Укргидрометцентр прогнозирует дождь с грозой

Женщины под дождем. Иллюстративное фото: УНИАН

Погода в Украине в пятницу, 15 мая, будет дождливой, но теплой. Синоптики предупреждают о грозах в девяти областях страны. Температура воздуха днем составит +17...+22 °C.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на прогноз Украинского гидрометцентра.

Погода в Украине 15 мая

Согласно данным от синоптиков, погоду в стране до сих пор определяет поле пониженного давления, однако наиболее неустойчивыми погодные условия будут на востоке, северо-востоке, Закарпатье и Прикарпатье, где днем возможны незначительные дожди с грозами. На остальной территории страны будет сухо.

Ветер будет западного направления, а на западе — южного, скорость которого не будет превышать 5-10 м/с. Температура воздуха ночью ожидается +6...+11 °C, а днем воздух прогреется до +17...+22 °C, в то же время в северо-восточных и Закарпатской областях будет несколько прохладнее — +14...+19 °C.

Прогноз погоды на завтра 15 мая в Украине. Фото: Укргидрометцентр/Facebook

Температурные рекорды мая 2026 года

Начальница отдела коммуникации с медиа Укргидрометцентра Наталья Птуха в эфире День.LIVE сообщила, что в начале мая зафиксировали температурные рекорды. Так, 5 мая на западе были превышения по дневным максимумам температуры, которая составляла 27,4 °С, согласно сообщению Укргидрометцентра, а предыдущее максимальное значение зафиксировали в этот день 1969 года — 27,1 °С.

По словам Птухи, это связано с сочетанием поля высокого атмосферного давления и теплой воздушной массы с Балкан и Центральной Европы. В целом погодные "качели" типичны для весны, ведь происходит переход атмосферы от холодного к теплому сезону.

Новини.LIVE рассказывали со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко, что на выходных 16-17 мая температура воздуха подскочит до +24 °C.

Также Новини.LIVE сообщали, что по данным синоптиков, на следующей неделе 18-24 мая в Украине воздух прогреется до +32 °C. Такую температуру прогнозируют 19 мая на севере, востоке и центре страны.