Погода в Україні 15 травня: Укргідрометцентр прогнозує дощ із грозою

Жінки під дощем. Ілюстративне фото: УНІАН

Погода в Україні в п'ятницю, 15 травня, буде дощовою, але теплою. Синоптики попереджають про грози в дев'яти областях країни. Температура повітря вдень становитиме +17...+22 °C.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на прогноз Українського гідрометцентру.

Погода в Україні 15 травня

Згідно з даними від синоптиків, погоду в країні досі визначає поле зниженого тиску, проте найбільш нестійкими погодні умови будуть на сході, північному сході, Закарпатті та Прикарпатті, де вдень можливі незначні дощі з грозами. На решті території країни буде сухо.

Вітер буде західного напрямку, а на заході — південного, швидкість якого не перевищуватиме 5-10 м/с. Температура повітря вночі очікується +6...+11 °C, а вдень повітря прогріється до +17...+22 °C, водночас у північно-східних та Закарпатській областях буде дещо прохолодніше — +14...+19 °C.

Прогноз погоди на завтра 15 травня в Україні. Фото: Укргідрометцентр/Facebook

Температурні рекорди травня 2026 року

Начальниця відділу комунікації з медіа Укргідрометцентру Наталія Птуха в ефірі День.LIVE повідомила, що на початку травня зафіксували температурні рекорди. Так, 5 травня на заході були перевищення по денних максимумах температури, яка становила 27,4 °С, згідно з повідомленням Укргідрометцентру, а попереднє максимальне значення зафіксували цього дня 1969 року — 27,1 °С.

Читайте також:

За словами Птухи, це пов'язано з поєднанням поля високого атмосферного тиску й теплої повітряної маси з Балкан та Центральної Європи. Загалом погодні "гойдалки" типові для весни, адже відбувається перехід атмосфери від холодного до теплого сезону.

Новини.LIVE розповідали з посиланням на прогноз синоптикині Наталки Діденко, що на вихідних 16-17 травня температура повітря підсковить до +24 °C.

Також Новини.LIVE повідомляли, що за даними синоптиків, наступного тижня 18-24 травня в Україні повітря прогріється до +32 °C. Таку температуру прогнозують 19 травня на півночі, сході та центрі країни