Погода сегодня, 31 декабря, в Украине — Укргидрометцентр и Наталка Диденко

Прогноз погоды в Украине на среду, 31 декабря, дали синоптики. Будет облачно с прояснениями. Не обойдется без холодов и снега.

Об этом во вторник, 30 декабря, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

Какая погода будет в Украине 31 декабря

Пройдет небольшой снег, но в южных и юго-восточных регионах он будет не везде. На дорогах местами образуется гололедица. Ветер с запада и северо-запада достигнет 7–12 м/с, а днем в западных, Житомирской, Винницкой и Одесской областях — 15-20 м/с (I, желтый, уровень опасности).

Ночью столбики термометров снизятся до -4...-9 °С, в Карпатах — до -13 °С. Днем воздух прогреется до -2...-7 °С, а на юге — до -4...+1 °С.

В Киеве и Киевской области будет облачно с прояснениями, небольшой снег. В области на дорогах местами образуется гололедица. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 7–12 м/с. Ночная температура на Киевщине — -4...-9 °С, а в Киеве — -6...-8 °С. Днем в столице воздух прогреется до -5 °С, а в области — до -2...-7 °С.

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, 31 декабря ожидается периодический снег, а в южных регионах — мокрый снег. Ночью температура снизится до -3...-7 °С, а на востоке и северо-востоке — до -4...-9 °С. Днем в большинстве областей предполагается -2...-5 °С. Северо-западный ветер будет порывистым.

В Киеве будет холодно, со снегом и сильными порывами ветра. Ночная температура — до -7 °С, а дневная — около -5 °С.

Ранее Наталка Диденко спрогнозировала, что на Новый год в Украине будет зимняя погода. Ожидаются метели и морозы.

Также мы сообщали, что 31 декабря циклон принесет в Украину снег. В некоторых регионах образуется гололедица и будет сильный ветер.