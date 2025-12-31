Відео
Укргідрометцентр прогнозує на сьогодні люті морозі в Україні

Дата публікації: 31 грудня 2025 06:25
Погода сьогодні, 31 грудня, в Україні — Укргідрометцентр і Наталка Діденко
Дівчина на вулиці взимку. Фото ілюстративне: УНІАН

Прогноз погоди в Україні на середу, 31 грудня, надали синоптики. Буде хмарно із проясненнями. Не обійдеться без холодів і снігу.

Про це у вівторок, 30 грудня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі

Читайте також:

Яка погода буде в Україні 31 грудня 

Погода в Україні 31 грудня 2025 року
Карта "Погода в Україні" від Укргідрометцентру

Пройде неликий сніг, але в південних і південно-східних регіонах він буде не всюди. На дорогах місцями утвориться ожеледиця. Вітер із заходу та північного заходу сягне 7–12 м/с, а вдень у західних, Житомирській, Вінницькій і Одеській областях — 15–20 м/с (I, жовтий, рівень небезпечності).

Метеорологічні явища в Україні 31 грудня 2025 року
Карта "Небезпечні метеорологічні явища" від Укргідрометцентру

Уночі стовпчики термометрів знизяться до -4...-9 °С, у Карпатах — до -13 °С. Удень повітря прогріється до -2...-7 °С, а на півдні — до -4...+1 °С.

Температури в Україні 31 грудня 2025 року
Карта температур від Meteopost.com

У Києві та на Київщині буде хмарно із проясненнями, невеликий сніг. В області на дорогах подекуди утвориться ожеледиця. Північно-західний вітер дутиме зі швидкістю 7–12 м/с. Нічна температура на Київщині — -4...-9 °С, а в Києві — -6...-8 °С. Удень у столиці повітря прогріється до -5 °С, а в області — до -2...-7 °С.

Прогноз погоди від Наталки Діденко 

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, 31 грудня очікується періодичний сніг, а в південних регіонах — мокрий сніг. Уночі температура знизиться до -3...-7 °С, а на сході та північному сході — до -4...-9 °С. Удень у більшості областей передбачається -2...-5 °С. Північно-західний вітер буде рвучким.

У Києві буде холодно, зі снігом і сильними поривами вітру. Нічна температура — до -7 °С, а денна — близько -5 °С.

Раніше Наталка Діденко спрогнозувала, що на Новий рік в Україні буде зимова погода. Очікуються хуртовини та морози.

Також ми повідомляли, що 31 грудня циклон принесе в Україну сніг. У деяких регіонах утвориться ожеледиця та буде сильний вітер.

погода Укргідрометцентр Наталка Діденко прогноз погоди погода в Україні 31 грудня
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
