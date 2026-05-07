Погода В части областей завтра станет холоднее: синоптики прогнозируют дожди

В части областей завтра станет холоднее: синоптики прогнозируют дожди

Дата публикации 7 мая 2026 18:36
Погода в Украине 8 мая будет более холодной — где пройдет дождь
Дождливая погода. Фото: Новини.LIVE

В Украине в пятницу, 8 мая, будет весенняя и комфортная погода. Однако в ряде регионов ожидаются дожди и даже грозы. Температура воздуха несколько снизится в западных областях.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Укргидрометцентр и синоптика Наталью Диденко.

Погода на 8 мая от Укргидрометцентра

Завтра в западных, а днем и в Винницкой, Житомирской и местами Киевской областях ожидается кратковременный дождь и даже гроза. На остальной территории осадков не предвидится. В течение дня будет юго-западный ветер, а в западных областях ветер северо-западного направления с порывами 7-12 м/с.

Погода в Україні на 8 травня
Карта температур в Украине на 8 мая. Фото: Укргидрометцентр

Температура ночью будет колебаться в пределах +10...+15 °С, в большинстве южных и центральных областей +7...+12 °С. Уже днем воздух прогреется до +20...+25 °С, а на востоке страны до +28 °С. Однако на западе столбики термометров будут показывать +15...+20 °С.

Прогноз погоды 8 мая от Диденко

Диденко прогнозирует, что завтра дожди и грозы будут в западных областях. Однако уже во второй половине дня и вечером осадки накроют еще и Винницкую, Житомирскую и Киевскую области. На остальной территории Украины удержится сухая погода.

Карта температур на 8 мая. Фото: Метеопост

Температура воздуха на западе снизится и составит в течение дня лишь +18...+21 °С, а местами даже +16...+18 °С. Жарче всего будет в восточных областях - +25...+28 °С. На остальной территории в течение дня столбики термометров будут показываться +22...+26 °С.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Наталью Птуху, в мае начнется сезон гроз. Вместо аномальной жары в Украине будет приятное весеннее тепло от +16 до +24°C.

В то же время Наталка Диденко сообщала, что 7 мая Украина была самой жаркой страной Европы. Температура воздуха местами достигала почти +30 °С.

Альбина Заречная - Редактор
Альбина Заречная
