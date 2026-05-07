Головна Погода У частині областей завтра стане холодніше: синоптики прогнозують дощі

Дата публікації: 7 травня 2026 18:36
Погода в Україні 8 травня буде холоднішою — де пройде дощ
Дощова погода. Фото: Новини.LIVE

В Україні у п'ятницю, 8 травня, буде весняна та комфортна погода. Однак у низці регіонів очікуються дощі та навіть грози. Температура повітря дещо знизиться у західних областях.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Укргідрометцентр та синоптика Наталку Діденко

Погода на 8 травня від Укргідрометцентру

Завтра у західних, а вдень і в Вінницькій, Житомирській та місцями Київській областях очікується короткочасний дощ та навіть гроза. На решті території опадів не передбачається. Упродовж дня буде південно-західний вітер, а в західних областях вітер північно-західного напрямку з поривами 7-12 м/с.

Погода в Україні на 8 травня
Карта температур в Україні на 8 травня. Фото: Укргідрометцентр

Температура вночі коливатиметься в межах +10...+15 °С, у більшості південних та центральних областей +7...+12 °С. Вже вдень повітря прогріється до +20...+25 °С, а на сході країни до +28 °С. Проте на заході стовпчики термометрів показуватимуть +15...+20 °С.

Прогноз погоди 8 травня від Діденко

Діденко прогнозує, що завтра дощі та грози будуть в західних областях. Проте вже у другій половині дня та ввечері опади накриють ще й Вінницьку, Житомирську та Київську області. На решті території України втримається суха погода.

Карта температур на 8 травня. Фото: Метеопост

Температура повітря на заході знизиться і становитиме впродовж дня лише +18...+21 °С, а подекуди навіть +16...+18 °С. Найспекотніше буде у східних областях — +25...+28 °С. На решті території упродовж дня стовпчики термометрів показуватимуться +22...+26 °С.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Наталію Птуху, у травні розпочнеться сезон гроз. Замість аномальної спеки в Україні буде приємне весняне тепло від +16 до +24°C. 

Водночас Наталка Діденко повідомляла, що 7 травня Україна була найспекотнішою країною Європи. Температура повітря місцями сягала майже +30 °С. 

Альбіна Зарічна - Редактор
Альбіна Зарічна
