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В каких областях Украины завтра будут дожди — прогноз Натальи Диденко

18 апреля 2024 14:50
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды на 19 апреля от Наталки Диденко.
Люди идут под дождем. Иллюстративное фото: Unsplash
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Погода в Украине в пятницу, 19 апреля, начнет улучшаться. Дождливый циклон и его атмосферные фронты будут смещаться с территории Украины.

Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко.

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Погода в Украине 19 апреля

По словам синоптика, циклоны все еще будут иметь определенную дождевую силу.

Поэтому завтра осадки наиболее вероятны в западных и северных областях и Винниччине.

Также в холодную погоду мокрый снег возможен не только в Карпатах, но и на равнине.

На остальной территории Украины — на востоке, юге и большинстве центральных областей — обойдется без существенных осадков.

Ожидается ветер западного направления, порывистый, местами сильный.

Температура воздуха снизится на востоке, юге и Днепропетровщине и составит +13...+18 °C. А на севере, западе и большинстве центральных областей будет +8...+12 °C.

Диденко предупреждает, что в ближайшую ночь в западных областях ожидаются заморозки.

Кроме того, в ночь на 20 апреля они придут также в большинство областей Украины.

погода 19 апреля
Карта циклонов. Фото: Наталья Диденко

Погода в Киеве 19 апреля

Завтра в Киеве прогнозируют около +8 °C, иногда с дождем. Ожидается сильный западный ветер.

погода 19 апреля
Скриншот сообщения Диденко

Напомним, 17 апреля в Черновицкую область вернулась зима. В горах региона насыпали много снега, а температура воздуха опустилась до 0 °С.

Также мы писали, что в Украине летом ожидается неравномерное выпадение осадков. В связи с этим существует высокая угроза чрезвычайной пожарной опасности.

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