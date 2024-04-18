Прогноз погоди на 19 квітня від Наталки Діденко

Люди йдуть під дощем. Ілюстративне фото: Unsplash

Погода в Україні у п'ятницю, 19 квітня, почне покращуватися. Дощовий циклон та його атмосферні фронти будуть зсуватися з території України.

Про це повідомила народний синоптик Наталка Діденко.

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За словами синоптика, циклони все ще матимуть певну дощову силу.

Тому завтра опади найбільш ймовірні у західних та північних областях та на Вінниччині.

Також через холодну погоду мокрий сніг можливий не лише в Карпатах, а й на рівнині.

На решті території України — на сході, півдні та більшості центральних областей — обійдеться без істотних опадів.

Очікується вітер західного напрямку, поривчастий, місцями сильний.

Температура повітря знизиться на сході, півдні та Дніпропетровщині й становитиме +13...+18 °C. А на півночі, заході та в більшості центральних областей буде +8...+12 °C.

Діденко попереджає, що найближчої ночі в західних областях передбачаються заморозки.

Крім того, в ніч на 20 квітня вони прийдуть також до більшості областей України.

Карта циклонів. Фото: Наталка Діденко

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Завтра у Києві прогнозують близько +8 °C, подекуди з дощем. Очікується сильний західний вітер.

Скриншот допису Діденко

Нагадаємо, 17 квітня до Чернівецької області повернулася зима. У горах регіону насипало багато снігу, а температура повітря опустилася до 0 °С.

Також ми писали, що в Україні влітку очікується нерівномірне випадіння опадів. У зв'язку з цим існує висока загроза надзвичайної пожежної небезпеки.