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В Одессе становится свежее — синоптики дали прогноз погоды на завтра

1 августа 2024 05:29
Светлана Силенко - Редактор
Прогноз погоды в Одессе на 1 августа: данные синоптиков.
Люди отдыхают в Одессе. Фото: Новини.LIVE
Светлана Силенко - Редактор

Погода в Одессе в первый день августа будет теплой и сухой. Синоптики не предусматривают ни осадков, ни порывистого ветра, поэтому одесситы и гости города могут наслаждаться в последний месяц лета на пляжах. Отметим, что вода в Черном море будет около +22 °C.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Погода в Одессе

  • Облачно с прояснениями.
  • Утром возможен дождь.
  • Ветер юго-западный, 7-12 м/с.
  • Температура ночью +18...+20 °C, днем +28...+30 °C.
  • Температура морской воды +21...+22 °C.
Прогноз погоды в Одессе.
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Погода в Одесской области

  • Облачно с прояснениями.
  • Без осадков.
  • Ветер юго-западный, 7-12 м/с.
  • Температура ночью +15...+20 °C, днем +28...+33 °C.
  • На автодорогах области видимость хорошая.
Погода в Одесской области 1 августа
Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот

В Одесской области погодные условия будут способствовать высокой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах. Высокая пожарная опасность будет сохраняться сегодня в Любашевке, Затишье, Черноморске, Белгород-Днестровском и Измаиле.

Пожарная опасность Одещина 1 августа
Пожарная опасность в Одесской области 31 июля. Фото: ГМЦ

Прогноз погоды в Украине 1 августа

В четверг, 1 августа, в Украине температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +12...+18 °C, уже днем в большинстве областей столбики термометров поднимутся до +26...+30 °C.

Погода в Украине 1 августа
Подробный прогноз погоды в Украине. Фото: скриншот

Напомним, метеорологи во многих странах мира ожидают новый климатический феномен в конце 2024 года, который должен принести похолодание. В последние годы во всем мире произошел скачок глобальных температур и экстремальных погодных условий.

Также мы писали, что в июле Украина попала в центр температурной аномалии из-за мощных отклонений температуры воздуха.

Одесса Одесская область прогнозы синоптик Новости Одессы прогноз погоды осадки ветер температура воздуха

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