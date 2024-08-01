Прогноз погоды в Одессе на 1 августа: данные синоптиков.

В Одессе становится свежее — синоптики дали прогноз погоды на завтра
Погода в Одессе в первый день августа будет теплой и сухой. Синоптики не предусматривают ни осадков, ни порывистого ветра, поэтому одесситы и гости города могут наслаждаться в последний месяц лета на пляжах. Отметим, что вода в Черном море будет около +22 °C.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Погода в Одессе
- Облачно с прояснениями.
- Утром возможен дождь.
- Ветер юго-западный, 7-12 м/с.
- Температура ночью +18...+20 °C, днем +28...+30 °C.
- Температура морской воды +21...+22 °C.
Погода в Одесской области
- Облачно с прояснениями.
- Без осадков.
- Ветер юго-западный, 7-12 м/с.
- Температура ночью +15...+20 °C, днем +28...+33 °C.
- На автодорогах области видимость хорошая.
В Одесской области погодные условия будут способствовать высокой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах. Высокая пожарная опасность будет сохраняться сегодня в Любашевке, Затишье, Черноморске, Белгород-Днестровском и Измаиле.
Прогноз погоды в Украине 1 августа
В четверг, 1 августа, в Украине температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +12...+18 °C, уже днем в большинстве областей столбики термометров поднимутся до +26...+30 °C.
Напомним, метеорологи во многих странах мира ожидают новый климатический феномен в конце 2024 года, который должен принести похолодание. В последние годы во всем мире произошел скачок глобальных температур и экстремальных погодных условий.
Также мы писали, что в июле Украина попала в центр температурной аномалии из-за мощных отклонений температуры воздуха.
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