Прогноз погоды в Одессе на 1 августа: данные синоптиков.

Люди отдыхают в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Погода в Одессе в первый день августа будет теплой и сухой. Синоптики не предусматривают ни осадков, ни порывистого ветра, поэтому одесситы и гости города могут наслаждаться в последний месяц лета на пляжах. Отметим, что вода в Черном море будет около +22 °C.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Погода в Одессе

Облачно с прояснениями.

Утром возможен дождь.

Ветер юго-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью +18...+20 °C, днем +28...+30 °C.

Температура морской воды +21...+22 °C.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Погода в Одесской области

Облачно с прояснениями.

Без осадков.

Ветер юго-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью +15...+20 °C, днем +28...+33 °C.

На автодорогах области видимость хорошая.

Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот

В Одесской области погодные условия будут способствовать высокой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах. Высокая пожарная опасность будет сохраняться сегодня в Любашевке, Затишье, Черноморске, Белгород-Днестровском и Измаиле.

Пожарная опасность в Одесской области 31 июля. Фото: ГМЦ

Прогноз погоды в Украине 1 августа

В четверг, 1 августа, в Украине температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +12...+18 °C, уже днем в большинстве областей столбики термометров поднимутся до +26...+30 °C.

Подробный прогноз погоды в Украине. Фото: скриншот

Напомним, метеорологи во многих странах мира ожидают новый климатический феномен в конце 2024 года, который должен принести похолодание. В последние годы во всем мире произошел скачок глобальных температур и экстремальных погодных условий.

Также мы писали, что в июле Украина попала в центр температурной аномалии из-за мощных отклонений температуры воздуха.