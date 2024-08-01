Прогноз погоди в Одесі на 1 серпня: дані синоптиків

Люди відпочивають в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Погода в Одесі у перший день серпня буде теплою та сухою. Синоптики не передбачають ані опадів, а ні поривчастого вітру, тож одесити та гості міста мають змогу насолоджуватись останнім місяц літа на пляжах. Зазначимо, що вода у Чорному морі буде приблизно +22 °C.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Погода в Одесі

Мінлива хмарність.

Вранці можливий дощ.

Вітер південно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі +18...+20 °C, вдень +28...+30 °C.

Температура морської води +21...+22 °C.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Погода в Одеській області

Мінлива хмарність.

Без опадів.

Вітер південно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі +15...+20 °C, вдень +28...+33 °C.

На автошляхах області видимість добра.

Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: скриншот

На Одещині погодні умови сприятимуть високій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах. Висока пожежна небезпека зберігатиметься сьогодні у Любашівці, Затишші, Чорноморську, Білгород-Дністровському та в Ізмаїлі.

Пожежна небезпека на Одещині 31 липня. Фото: ГМЦ

Прогноз погоди в Україні 1 серпня

У четвер, 1 серпня, в Україні температура повітря вночі коливатиметься в межах +12...+18 °C, вже вдень у більшості областей стовпчики термометрів піднімуться до +26...+30 °C.

Детальний прогноз погоди в Україні. Фото: скриншот

Нагадаємо, метеорологи у багатьох країнах світу очікують на новий кліматичний феномен наприкінці 2024 року, який має принести похолодання. Протягом останніх років у всьому світі відбувся стрибок глобальних температур і екстремальних погодних умов.

Також ми писали, що у липні Україна потрапила в центр температурної аномалії через потужні відхилення температури повітря.