Прогноз погоди в Одесі на 1 серпня: дані синоптиків

В Одесі стає свіжіше — синоптики дали прогноз погоди на завтра
Погода в Одесі у перший день серпня буде теплою та сухою. Синоптики не передбачають ані опадів, а ні поривчастого вітру, тож одесити та гості міста мають змогу насолоджуватись останнім місяц літа на пляжах. Зазначимо, що вода у Чорному морі буде приблизно +22 °C.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Погода в Одесі
- Мінлива хмарність.
- Вранці можливий дощ.
- Вітер південно-західний, 7-12 м/с.
- Температура вночі +18...+20 °C, вдень +28...+30 °C.
- Температура морської води +21...+22 °C.
Погода в Одеській області
- Мінлива хмарність.
- Без опадів.
- Вітер південно-західний, 7-12 м/с.
- Температура вночі +15...+20 °C, вдень +28...+33 °C.
- На автошляхах області видимість добра.
На Одещині погодні умови сприятимуть високій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах. Висока пожежна небезпека зберігатиметься сьогодні у Любашівці, Затишші, Чорноморську, Білгород-Дністровському та в Ізмаїлі.
Прогноз погоди в Україні 1 серпня
У четвер, 1 серпня, в Україні температура повітря вночі коливатиметься в межах +12...+18 °C, вже вдень у більшості областей стовпчики термометрів піднімуться до +26...+30 °C.
Нагадаємо, метеорологи у багатьох країнах світу очікують на новий кліматичний феномен наприкінці 2024 року, який має принести похолодання. Протягом останніх років у всьому світі відбувся стрибок глобальних температур і екстремальних погодних умов.
Також ми писали, що у липні Україна потрапила в центр температурної аномалії через потужні відхилення температури повітря.
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