В первый день Нового года Украину ожидает суровая зимняя погода - что известно

В первый день Нового года Украину ожидает суровая зимняя погода
Настоящая зимняя погода придет в Украину 1-го января. Ее вызовет арктический воздух, который продолжает идти с севера.
Об этом сообщил Укргидрометцентр и синоптик Наталья Диденко в среду, 31 декабря.
Какой будет погода в Украине 1 января
Укргидрометцентр отмечает, что на западе страны, на востоке и северо-востоке в новогоднюю ночь будет выпадать небольшой снег. На дорогах местами будет возникать гололедица.
"Ветер преимущественно западный, на западе страны - юго-западный, 5-10 м/с, днем в Карпатах местами порывы 15-20 м/с. Что касается температуры, то ночью -11...-16 °C , днем в пределах -6...-11 °C; на юге страны и в большинстве западных областей ночью -5...-10 °C , в дневные часы -1...-6 °C ", — сообщил Укргидрометцентр.
Наталка Диденко предупреждает, что 1-го января 2026 года в Украине будут морозы.
"В ночные часы -7...-14 °C, в дневные часы первый день года предполагается холодным, -4...-7 °C, а вот уже днем 2-го января температура воздуха повысится", — отмечает Диденко.
Итак, на Новый год будет морозно и снежно, заключает синоптик.
Напомним, что температура воздуха 1 января в некоторых областях опустится до -19 °C. На дорогах будет гололедица.
Ранее мы также информировали, что Новый 2026 год в Украине начнется с зимней погоды и ощутимых морозов. Холод продлится несколько дней.
Читайте Новини.LIVE!