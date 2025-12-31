Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Погода В первый день Нового года Украину ожидает суровая зимняя погода

В первый день Нового года Украину ожидает суровая зимняя погода

Ua ru
Дата публикации 31 декабря 2025 23:49
В первый день Нового года Украину ожидает суровая зимняя погода - что известно
Женщина идет сквозь зимний парк. Фото: Новини.LIVE

Настоящая зимняя погода придет в Украину 1-го января. Ее вызовет арктический воздух, который продолжает идти с севера.

Об этом сообщил Укргидрометцентр и синоптик Наталья Диденко в среду, 31 декабря.

Реклама
Читайте также:

Какой будет погода в Украине 1 января

Укргидрометцентр отмечает, что на западе страны, на востоке и северо-востоке в новогоднюю ночь будет выпадать небольшой снег. На дорогах местами будет возникать гололедица.

У перший день Нового року Україну очікує сувора зимова погода - фото 1
Сообщение Укргидрометцентра в Facebook. Фото: скриншот

"Ветер преимущественно западный, на западе страны - юго-западный, 5-10 м/с, днем в Карпатах местами порывы 15-20 м/с. Что касается температуры, то ночью -11...-16 °C , днем в пределах -6...-11 °C; на юге страны и в большинстве западных областей ночью -5...-10 °C , в дневные часы -1...-6 °C ", — сообщил Укргидрометцентр.

Возможно, это изображение карта и текст "Берестя ва ОБ! 10° 10°...-12° 4°...-2° НСЬКА -12°...-14 -9°_-7° Чернигты Луцьк Украёнський гдрометеорологичний центр meteo.gov.ua meteo. ΤΟΜ ОБЛ -7°...-9° СУМСЬКА ОБЛАСТЬ -12°...-140 -14° -90 90_-7° КиΪв Льв.в Воронеж --_-13 -10°_-8° -90_-7° Житомир -7°.. 9° -60 НОППЛь Суми -10°_-12° -6°.. -60..-40 -4_-2° Ужгор -4° Франкавськ BiHHI -12 -12°_-14 -8°_-6 -8°.-6 УКРАΪН -10° 9 -6° 12° 8..-6° KİB КАРКЮВСЬКА ОБЛАСТЬ Полтава Чернивцт -1_-13 -8° -1_-13 КРЛНСЬКА Днырс МОЛДОВА МИКОЛАЙ"ИЬКа SKA МИКОЛА ОбЛЕ Лугансько 3anopi Запор.жия лоДЕССКа ОБЛА: Донець -8°...-6° haiB РУМУНИЯ ЗАПОРИЗЬКА оБЛаСТЬ Одеса 40-2° ОБЛАСТЬ Картографίчнй дан. AT
Температурные показатели. Фото: Укргидрометцентр

Наталка Диденко предупреждает, что 1-го января 2026 года в Украине будут морозы.

У перший день Нового року Україну очікує сувора зимова погода - фото 3
Сообщение Диденко в Facebook. Фото: скриншот

"В ночные часы -7...-14 °C, в дневные часы первый день года предполагается холодным, -4...-7 °C, а вот уже днем 2-го января температура воздуха повысится", — отмечает Диденко.

Итак, на Новый год будет морозно и снежно, заключает синоптик.

Напомним, что температура воздуха 1 января в некоторых областях опустится до -19 °C. На дорогах будет гололедица.

Ранее мы также информировали, что Новый 2026 год в Украине начнется с зимней погоды и ощутимых морозов. Холод продлится несколько дней.

погода Укргидрометцентр Наталка Диденко прогноз погоды погода в Украине
Дарина Мороз - Редактор
Автор:
Дарина Мороз
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации