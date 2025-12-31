В первый день Нового года Украину ожидает суровая зимняя погода - что известно

Женщина идет сквозь зимний парк. Фото: Новини.LIVE

Настоящая зимняя погода придет в Украину 1-го января. Ее вызовет арктический воздух, который продолжает идти с севера.

Об этом сообщил Укргидрометцентр и синоптик Наталья Диденко в среду, 31 декабря.

Укргидрометцентр отмечает, что на западе страны, на востоке и северо-востоке в новогоднюю ночь будет выпадать небольшой снег. На дорогах местами будет возникать гололедица.

Сообщение Укргидрометцентра в Facebook. Фото: скриншот

"Ветер преимущественно западный, на западе страны - юго-западный, 5-10 м/с, днем в Карпатах местами порывы 15-20 м/с. Что касается температуры, то ночью -11...-16 °C , днем в пределах -6...-11 °C; на юге страны и в большинстве западных областей ночью -5...-10 °C , в дневные часы -1...-6 °C ", — сообщил Укргидрометцентр.

Температурные показатели. Фото: Укргидрометцентр

Наталка Диденко предупреждает, что 1-го января 2026 года в Украине будут морозы.

Сообщение Диденко в Facebook. Фото: скриншот

"В ночные часы -7...-14 °C, в дневные часы первый день года предполагается холодным, -4...-7 °C, а вот уже днем 2-го января температура воздуха повысится", — отмечает Диденко.

Итак, на Новый год будет морозно и снежно, заключает синоптик.

Напомним, что температура воздуха 1 января в некоторых областях опустится до -19 °C. На дорогах будет гололедица.

Ранее мы также информировали, что Новый 2026 год в Украине начнется с зимней погоды и ощутимых морозов. Холод продлится несколько дней.