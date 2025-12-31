У перший день Нового року Україну очікує сувора зимова погода - що відомо

Жінка йде крізь зимовий парк. Фото: Новини.LIVE

Справжня зимова погода прийде в Україну 1-го січня. Її спричинить арктичне повітря, що продовжує йти з півночі.

Про це повідомив Укргідрометцентр та синоптикиня Наталка Діденко у середу, 31 грудня.

Якою буде погода в Україні 1 січня

Укргідрометцентр зазначає, що на заході країни, на сході та північному сході в новорічну ніч випадатиме невеликий сніг. На дорогах місцями виникатиме ожеледиця.

Допис Укргідрометцентру у Facebook. Фото: скриншот

"Вітер переважно західний, на заході країни - південно-західний, 5-10 м/с, вдень в Карпатах місцями пориви 15-20 м/с. Щодо температури, то вночі -11...-16 °C, вдень в межах -6...-11 °C; на півдні країни та в більшості західних областей вночі -5...-10 °C, в денні години -1...-6 °C", — повідомив Укргідрометцентр.

Температурні показники. Фото: Укргідрометцентр

Наталка Діденко попереджає, що 1-го січня 2026 року в Україні будуть морози.

Допис Діденко у Facebook. Фото: скриншот

"У нічні години -7...-14 °C, у денні години перший день року передбачається холодним, -4...-7 °C, а ось вже вдень 2-го січня температура повітря підвищиться", — наголошує Діденко.

Отже, на Новий рік буде морозно та сніжно, підсумовує синоптикиня.

