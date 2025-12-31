У перший день Нового року Україну очікує сувора зимова погода - що відомо

Відео
Ua ru
Дата публікації: 31 грудня 2025 23:49
Жінка йде крізь зимовий парк. Фото: Новини.LIVE

Справжня зимова погода прийде в Україну 1-го січня. Її спричинить арктичне повітря, що продовжує йти з півночі.

Про це повідомив Укргідрометцентр та синоптикиня Наталка Діденко у середу, 31 грудня. 

Читайте також:

Якою буде погода в Україні 1 січня

Укргідрометцентр зазначає, що на заході країни, на сході та північному сході в новорічну ніч випадатиме невеликий сніг. На дорогах місцями виникатиме ожеледиця. 

У перший день Нового року Україну очікує сувора зимова погода - фото 1
Допис Укргідрометцентру у Facebook. Фото: скриншот

"Вітер переважно західний, на заході країни - південно-західний, 5-10 м/с, вдень в Карпатах місцями пориви 15-20 м/с. Щодо температури, то вночі -11...-16 °C, вдень в межах -6...-11 °C; на півдні країни та в більшості західних областей вночі -5...-10 °C, в денні години -1...-6 °C", — повідомив Укргідрометцентр.

Возможно, это изображение карта и текст "Берестя ва ОБ! 10° 10°...-12° 4°...-2° НСЬКА -12°...-14 -9°_-7° Чернигты Луцьк Украёнський гдрометеорологичний центр meteo.gov.ua meteo. ΤΟΜ ОБЛ -7°...-9° СУМСЬКА ОБЛАСТЬ -12°...-140 -14° -90 90_-7° КиΪв Льв.в Воронеж --_-13 -10°_-8° -90_-7° Житомир -7°.. 9° -60 НОППЛь Суми -10°_-12° -6°.. -60..-40 -4_-2° Ужгор -4° Франкавськ BiHHI -12 -12°_-14 -8°_-6 -8°.-6 УКРАΪН -10° 9 -6° 12° 8..-6° KİB КАРКЮВСЬКА ОБЛАСТЬ Полтава Чернивцт -1_-13 -8° -1_-13 КРЛНСЬКА Днырс МОЛДОВА МИКОЛАЙ"ИЬКа SKA МИКОЛА ОбЛЕ Лугансько 3anopi Запор.жия лоДЕССКа ОБЛА: Донець -8°...-6° haiB РУМУНИЯ ЗАПОРИЗЬКА оБЛаСТЬ Одеса 40-2° ОБЛАСТЬ Картографίчнй дан. AT
Температурні показники. Фото: Укргідрометцентр

Наталка Діденко попереджає, що 1-го січня 2026 року в Україні будуть морози.  

У перший день Нового року Україну очікує сувора зимова погода - фото 3
Допис Діденко у Facebook. Фото: скриншот

"У нічні години -7...-14 °C, у денні години перший день року передбачається холодним, -4...-7 °C, а ось вже вдень 2-го січня температура повітря підвищиться", — наголошує Діденко.

Отже, на Новий рік буде морозно та сніжно, підсумовує синоптикиня.

Нагадаємо, що температура повітря 1 січня  у деяких областях опуститься до -19 °C. На дорогах буде ожеледиця.

Раніше ми також інформували, що Новий 2026 рік в Україні почнеться з зимової погоди та відчутних морозів. Холод триватиме декілька днів.

Дарина Мороз - Редактор
Автор:
Дарина Мороз
