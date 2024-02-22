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Потепление принесет в Украину опасные сюрпризы — прогноз погоды от Укргидрометцентра

22 февраля 2024 21:40
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Погода в Украине в пятницу, 23 февраля — какие области станут самыми теплыми
Люди гуляют по улице. Иллюстративное фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Погода в Украине завтра, 23 февраля, ожидается переменная облачность. На большинстве территорий день пройдет без осадков, столбики термометров максимально поднимутся до +12 °С.

Об этом сообщил Украинский гидрометеорологический центр в Facebook в четверг, 22 февраля.

Погода в Украине 23 февраля

Завтра синоптики прогнозируют умеренный дождь на Закарпатье, Волыни и Львовщине — днем местами пройдет небольшой дождь.

В Карпатах ожидается преимущественно южный ветер, 7-12 м/с.

В то же время, днем местами в большинстве центральных, Одесской, Черниговской и Сумской областях прогнозируют порывы до 15-20 м/с.

  • Температура ночью на Правобережье +1...+6°С;
  • на остальной территории +1...-4 °С;
  • днем +7...+12°С;
  • на востоке и северо-востоке страны +3...+8°С.
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Погода в Украине. Фото: Укргидрометцентр

Опасные метеорологические явления

23 февраля в Карпатах будут порывы ветра 15-20 м/с — первый уровень опасности.

Такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

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Метеорологические явления. Фото: Укргидрометцентр

Опасные гидрологические явления

В течение 22-27 февраля из-за неустойчивой температуры воздуха сохраняется угроза затопления территорий из-за повышения уровня воды в реках Украины.

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Угроза гидрологических явлений. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киевской области 23 февраля

В Киевской области завтра ожидается переменная облачность, без осадков.

  • Ветер южный, 7-12 м/с;
  • температура ночью +1...+6°С, днем +7...12°С;
  • в Киеве ночью +3...+5°С, днем +8...+10°С.

Гидрологические явления в Киевской области

В результате сбросов воды из Киевского водохранилища, на Днепре в Киеве и Бориспольском районе возможны резкие колебания уровней воды. Объявлен первый уровень опасности.

В то же время на устьевом участке Припяти ожидается постепенное повышение уровней воды с возможным начальным затоплением поймы в области.

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Гидрологические явления в Киевской области. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, народный синоптик Диденко предупредила украинцев об угрозе завтра. Она отметила, что погода в Украине 23 февраля будет ветреной.

Также климатологи говорят, что в этом году планету продолжат штормить экстремальные условия. Ожидается, что волны адской жары будут сменяться резким похолоданием и сильными ураганами.

Укргидрометцентр
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