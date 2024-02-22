Погода в Украине в пятницу, 23 февраля — какие области станут самыми теплыми

Потепление принесет в Украину опасные сюрпризы — прогноз погоды от Укргидрометцентра
Погода в Украине завтра, 23 февраля, ожидается переменная облачность. На большинстве территорий день пройдет без осадков, столбики термометров максимально поднимутся до +12 °С.
Об этом сообщил Украинский гидрометеорологический центр в Facebook в четверг, 22 февраля.
Погода в Украине 23 февраля
Завтра синоптики прогнозируют умеренный дождь на Закарпатье, Волыни и Львовщине — днем местами пройдет небольшой дождь.
В Карпатах ожидается преимущественно южный ветер, 7-12 м/с.
В то же время, днем местами в большинстве центральных, Одесской, Черниговской и Сумской областях прогнозируют порывы до 15-20 м/с.
- Температура ночью на Правобережье +1...+6°С;
- на остальной территории +1...-4 °С;
- днем +7...+12°С;
- на востоке и северо-востоке страны +3...+8°С.
Опасные метеорологические явления
23 февраля в Карпатах будут порывы ветра 15-20 м/с — первый уровень опасности.
Такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.
Опасные гидрологические явления
В течение 22-27 февраля из-за неустойчивой температуры воздуха сохраняется угроза затопления территорий из-за повышения уровня воды в реках Украины.
Погода в Киевской области 23 февраля
В Киевской области завтра ожидается переменная облачность, без осадков.
- Ветер южный, 7-12 м/с;
- температура ночью +1...+6°С, днем +7...12°С;
- в Киеве ночью +3...+5°С, днем +8...+10°С.
Гидрологические явления в Киевской области
В результате сбросов воды из Киевского водохранилища, на Днепре в Киеве и Бориспольском районе возможны резкие колебания уровней воды. Объявлен первый уровень опасности.
В то же время на устьевом участке Припяти ожидается постепенное повышение уровней воды с возможным начальным затоплением поймы в области.
Напомним, народный синоптик Диденко предупредила украинцев об угрозе завтра. Она отметила, что погода в Украине 23 февраля будет ветреной.
Также климатологи говорят, что в этом году планету продолжат штормить экстремальные условия. Ожидается, что волны адской жары будут сменяться резким похолоданием и сильными ураганами.
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