Погода в Україні у п'ятницю, 23 лютого — які області стануть найтеплішими

Потепління принесе в Україну небезпечні сюрпризи — прогноз погоди від Укргідрометцентру
Погода в Україні завтра, 23 лютого, очікується з мінливою хмарністю. На більшості територій день пройде без опадів, стовпчики термометрів максимально піднімуться до +12 °С.
Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр у Facebook в четвер, 22 лютого.
Погода в Україні 23 лютого
Завтра синоптики прогнозують помірний дощ на Закарпатті, на Волині та Львівщині — вдень місцями пройде невеликий дощ.
У Карпатах очікується переважно південний вітер, 7-12 м/с.
Водночас вдень місцями у більшості центральних, Одеській, Чернігівській та Сумській областях прогнозують пориви до 15-20 м/с.
- Температура вночі на Правобережжі +1...+6 °С;
- на решті території +1...-4 °С;
- вдень +7...+12 °С;
- на сході та північному сході країни +3...+8 °С.
Небезпечні метеорологічні явища
23 лютого у Карпатах будуть пориви вітру 15-20 м/с — перший рівень небезпечності.
Такі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць.
Небезпечні гідрологічні явища
Протягом 22-27 лютого через нестійку температуру повітря зберігається загроза затоплення територій через підняття рівня води у річках України.
Погода на Київщині 23 лютого
У Київській області завтра очікується мінлива хмарність, без опадів.
- Вітер південний, 7-12 м/с;
- температура вночі +1...+6 °С, вдень +7...12 °С;
- у Києві вночі +3...+5 °С, вдень +8...+10 °С.
Гідрологічні явища на Київщині
Внаслідок скидів води з Київського водосховища, на Дніпрі у Києві та Бориспільському районі можливі різкі коливання рівнів води. Оголошено перший рівень небезпеки.
Водночас на пригирловій ділянці Прип'яті очікується поступове підвищення рівнів води з можливим початковим затопленням заплави в області.
Нагадаємо, народний синоптик Діденко попередила українців про небезпеку завтра. Вона зазначила, що погода в Україні 23 лютого буде вітряною.
Також кліматологи кажуть, що цього року планету продовжать штормити екстремальні умови. Очікується, що хвилі пекельної спеки будуть змінюватися різким похолоданням і сильними ураганами.
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