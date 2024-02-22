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Потепління принесе в Україну небезпечні сюрпризи — прогноз погоди від Укргідрометцентру

22 лютого 2024 21:40
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Погода в Україні у п'ятницю, 23 лютого — які області стануть найтеплішими
Люди гуляють на вулиці. Ілюстративне фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Погода в Україні завтра, 23 лютого, очікується з мінливою хмарністю. На більшості територій день пройде без опадів, стовпчики термометрів максимально піднімуться до +12 °С.

Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр у Facebook в четвер, 22 лютого. 

Погода в Україні 23 лютого

Завтра синоптики прогнозують помірний дощ на Закарпатті, на Волині та Львівщині — вдень місцями пройде невеликий дощ.

У Карпатах очікується переважно південний вітер, 7-12 м/с.

Водночас вдень місцями у більшості центральних, Одеській, Чернігівській та Сумській областях прогнозують пориви до 15-20 м/с.

  • Температура вночі на Правобережжі +1...+6 °С;
  • на решті території +1...-4 °С;
  • вдень +7...+12 °С;
  • на сході та північному сході країни +3...+8 °С.
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Погода в Україні. Фото: Укргідрометцентр

Небезпечні метеорологічні явища

23 лютого у Карпатах будуть пориви вітру 15-20 м/с — перший рівень небезпечності.

Такі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць.

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Метеорологічні явища. Фото: Укргідрометцентр

Небезпечні гідрологічні явища

Протягом 22-27 лютого через нестійку температуру повітря зберігається загроза затоплення територій через підняття рівня води у річках України.

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Загроза гідрологічних явищ. Фото: Укргідрометцентр

Погода на Київщині 23 лютого

У Київській області завтра очікується мінлива хмарність, без опадів.

  • Вітер південний, 7-12 м/с;
  • температура вночі +1...+6 °С, вдень +7...12 °С;
  • у Києві вночі +3...+5 °С, вдень +8...+10 °С.

Гідрологічні явища на Київщині

Внаслідок скидів води з Київського водосховища, на Дніпрі у Києві та Бориспільському районі можливі різкі коливання рівнів води. Оголошено перший рівень небезпеки.

Водночас на пригирловій ділянці Прип'яті очікується поступове підвищення рівнів води з можливим початковим затопленням заплави в області. 

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Гідрологічні явища на Київщині. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, народний синоптик Діденко попередила українців про небезпеку завтра. Вона зазначила, що погода в Україні 23 лютого буде вітряною.

Також кліматологи кажуть, що цього року планету продовжать штормити екстремальні умови. Очікується, що хвилі пекельної спеки будуть змінюватися різким похолоданням і сильними ураганами.

Укргідрометцентр
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