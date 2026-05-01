Погода в Украине 2 мая — завтра резко потеплеет

Теплая весенняя погода. Фото: Новини.LIVE

В Украине в субботу, 2 мая, погода станет значительно теплее, а температура воздуха местами поднимется до +18 °С. В то же время ночью еще возможны заморозки. В ряде регионов завтра пройдут дожди.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Укргидрометцентр и Наталью Диденко.

Погода на 2 мая от Укргидрометцентра

Завтра в Украине будет преобладать переменная облачность. Осадки в виде небольшого дождя ожидаются лишь на юге страны днем. Также будет преобладать ветер северо-восточно направления с порывами 5-10 м/с.

Карта температур на 2 мая.

Ночью еще будут заморозки 0...-3 °С, а в южной части температура воздуха составит +1...+6 °С, однако на поверхности почвы также будут заморозки 0...-3 °С. Уже днем воздух прогреется до +10...+15 °С, а на крайнем западе страны до +18 °С.

Прогноз погоды 2 мая от Наталки Диденко

Наталка Диденко рассказала, что 2 мая дневная температура воздуха составит +9...+13 °С, а в западных областях +12...+16 °С. Антициклон организует сухую, преимущественно солнечную погоду на все выходные.

Карта дождей на 2 мая.

Однако завтра небольшие дожди пройдут в Черновицкой и Херсонской областях, а также в Крыму. Сильного ветра не будет.

В то же время уже 3 мая синоптик прогнозирует еще большее тепло. Тогда днем столбики термометров будут показывать +12...+17 °С, а на западе +16...+22 °С.

Как писали Новини.LIVE, синоптик Иван Семилит рассказал, что в начале мая погода в Украине резко изменится. По его прогнозу, заморозки, ветер и холод наконец отступят.

В то же время в Укргидрометцентре прогнозировали, что в этом году май будет прохладнее нормы. Средняя температура в последний месяц весны составит +12...+15 °С.