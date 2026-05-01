Погода в Україні 2 травня — завтра різко потепліє

Тепла весняна погода.

В Україні у суботу, 2 травня, погода стане значно потеплішою, а температура повітря подекуди підніметься до +18 °С. Водночас вночі ще можливі заморозки. В низці регіонів завтра пройдуть дощі.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Укргідрометцентр та Наталку Діденко.

Погода на 2 травня від Укргідрометцентру

Завтра в Україні переважатиме мінлива хмарність. Опади у вигляді невеликого дощу очікуються лише на півдні країни вдень. Також переважатиме вітер північно-східно напрямку з поривами 5-10 м/с.

Карта температур на 2 травня. Фото: Укргідрометцентр

Вночі ще будуть заморозки 0...-3 °С, а у південній частині температура повітря становитиме +1...+6 °С, проте на поверхні ґрунту також будуть заморозки 0...-3 °С. Вже вдень повітря прогріється до +10...+15 °С, а на крайньому заході країни до +18 °С.

Прогноз погоди 2 травня від Наталки Діденко

Наталка Діденко розповіла, що 2 травня денна температура повітря становитиме +9...+13 °С, а в західних областях +12...+16 °С. Антициклон організує суху, переважно сонячну погоду на всі вихідні.

Карта дощів на 2 травня. Фото: Наталка Діденко/Facebook

Проте завтра невеликі дощі пройдуть у Чернівецькій та Херсонській областях, а також в Криму. Сильного вітру не буде.

Водночас вже 3 травня синоптик прогнозує ще більше тепло. Тоді вдень стовпчики термометрів показуватимуть +12...+17 °С, а на заході +16...+22 °С.

Як писали Новини.LIVE, синоптик Іван Семиліт розповів, що на початку травня погода в Україні різко зміниться. За його прогнозом, заморозки, вітер та холод нарешті відступлять.

Водночас в Укргідрометцентрі прогнозували, що цьогоріч травень буде прохолоднішим за норму. Середня температура в останній місяць весни становитиме +12...+15 °С.