Главная Погода В Украине резко потеплеет: синоптик Диденко дала прогноз на завтра

Дата публикации 1 мая 2026 18:47
Прогноз погоды в Украине на завтра 2 мая от Натальи Диденко
Люди на улице. Фото: Новини.LIVE

Погода в Украине завтра, 2 мая, ожидается с потеплением. Температура воздуха резко повысится до +16 °C. В то же время местами возможны периодические дожди.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко, передает Новини.LIVE.

Прогноз погоды в Украине на 2 мая

Диденко отметила, что днем температура воздуха составит +9...+13 °C, в западных областях +12...+16 °C.

Прогноз погоди в Україні на 2 травня
Погода в Украине 2 мая. Фото: Meteopost

Кроме того, антициклон организует сухую и преимущественно солнечную погоду. В то же время периодические дожди пройдут в Черновицкой, Херсонской областях и в Крыму. Сильного ветра завтра не предвидится.

Погода в Україні 2 травня
Антициклон. Фото: wxcharts.com

В Киеве температура воздуха завтра прогреется до +13 °C.

"На неделе в Украине еще потеплеет, до +17...+24 °C градусов, но на следующих выходных температура воздуха снова несколько снизится", — добавила Диденко.

null
Пост Диденко. Фото: скриншот

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на синоптика Ивана Семилита, погода в Украине в начале мая резко изменится — по всей стране ощутимо потеплеет.

Ранее в Укргидрометцентре сообщили, что в мае в Украине ожидается более прохладная погода, чем обычно. Средняя температура ожидается +12...+15 °С.

Альбина Заречная - Редактор
Альбина Заречная
