Прогноз погоди в Україні на завтра 2 травня від Наталки Діденко

В Україні різко потепліє: синоптик Діденко дала прогноз на завтра
Погода в Україні завтра, 2 травня, очікується з потеплінням. Температура повітря різко підвищиться до +16 °C. Водночас місцями можливі періодичні дощі.
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко, передає Новини.LIVE.
Прогноз погоди в Україні на 2 травня
Діденко зазначила, що вдень температура повітря становитиме +9...+13 °C, у західних областях +12...+16 °C.
Крім того, антициклон організує суху та переважно сонячну погоду. Водночас періодичні дощі пройдуть у Чернівецькій, Херсонській областях та в Криму. Сильного вітру завтра не передбачається.
У Києві температура повітря завтра прогріється до +13 °C.
"На тижні в Україні ще потеплішає, до +17...+24 °C градусів, але наступними вихідними температура повітря знову дещо знизиться", — додала Діденко.
Як писали Новини.LIVE з посиланням на синоптика Івана Семиліта, погода в Україні на початку травня різко зміниться — по всій країні відчутно потеплішає.
Раніше в Укргідрометцентрі повідомили, що у травні в Україні очікується прохолодніша погода, ніж зазвичай. Середня температура очікується +12...+15 °С.