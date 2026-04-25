Погода в Украине 26 апреля — где будет мокрый снег и дожди

В воскресенье, 26 апреля, в большинстве областей Украины ожидается существенное изменение погоды. Синоптики предупреждают о похолодании, усилении ветра и даже мокром снеге.

Какой будет погода в Украине 26 апреля

Синоптики прогнозируют, что завтра на значительной части территории страны пройдут дожди, а в северных и западных областях местами возможен мокрый снег. Погода станет неустойчивой и более прохладной. Также ожидается сильный северо-западный ветер со штормовыми порывами до 15-20 м/с.

Карта температур на 26 апреля. Фото: Meteoprog

В то же время юго-восточные регионы Украины останутся вне влияния циклона — там осадков не прогнозируют, а теплая погода еще сохранится. Днем температура воздуха на юге местами прогреется до +21 °С.

Ранее Новини.LIVE сообщали, какой будет погода в мае. В последний месяц весны синоптики прогнозируют похолодание. Средняя месячная температура воздуха будет ниже климатической нормы.

Также сегодня на Солнце были редкие вспышки Х-класса, которые являются нечастыми и мощными. Они могут вызвать серьезный (G4) или экстремальный (G5) геомагнитный шторм на Земле.