Погода в Україні 26 квітня — де буде мокрий сніг і дощі

В Україну суне негода: завтра буде мокрий сніг та штормовий вітер
У неділю, 26 квітня, в більшості областей України очікується суттєва зміна погоди. Синоптики попереджають про похолодання, посилення вітру та навіть мокрий сніг.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Meteoprog.
Якою буде погода в Україні 26 квітня
Синоптики прогнозують, що завтра на значній частині території країни пройдуть дощі, а в північних і західних областях місцями можливий мокрий сніг. Погода стане нестійкою та більш прохолодною. Також очікується сильний північно-західний вітер зі щтормовими поривами до 15-20 м/с.
Водночас південно-східні регіони України залишаться поза впливом циклону — там опадів не прогнозують, а тепла погода ще утримається. Вдень температура повітря на півдні подекуди прогріється до +21 °С.
Раніше Новини.LIVE повідомляли, якою буде погода у травні. В останній місяць весни синоптики прогнозують похолодання. Середня місячна температура повітря буде нижчою за кліматичну норму.
Також сьогодні на Сонці були рідкісні спалахи Х-класу, що є нечастими та найпотужнішими. Вони можуть спричинити серйозний (G4) або екстремальний (G5) геомагнітний шторм на Землі.