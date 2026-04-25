Головна Погода В Україну суне негода: завтра буде мокрий сніг та штормовий вітер

В Україну суне негода: завтра буде мокрий сніг та штормовий вітер

Дата публікації: 25 квітня 2026 14:29
Погода в Україні 26 квітня — де буде мокрий сніг і дощі
Мокрий сніг на вулиці. Фото: Новини.LIVE

У неділю, 26 квітня, в більшості областей України очікується суттєва зміна погоди. Синоптики попереджають про похолодання, посилення вітру та навіть мокрий сніг. 

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Meteoprog. 

Якою буде погода в Україні 26 квітня

Синоптики прогнозують, що завтра на значній частині території країни пройдуть дощі, а в північних і західних областях місцями можливий мокрий сніг. Погода стане нестійкою та більш прохолодною. Також очікується сильний північно-західний вітер зі щтормовими поривами до 15-20 м/с

Погода в Україні на 26 квітня
Карта температур на 26 квітня. Фото: Meteoprog

Водночас південно-східні регіони України залишаться поза впливом циклону — там опадів не прогнозують, а тепла погода ще утримається. Вдень температура повітря на півдні подекуди прогріється до +21 °С.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, якою буде погода у травні. В останній місяць весни синоптики прогнозують похолодання. Середня місячна температура повітря буде нижчою за кліматичну норму. 

Читайте також:

Також сьогодні на Сонці були рідкісні спалахи Х-класу, що є нечастими та найпотужнішими. Вони можуть спричинити серйозний (G4) або екстремальний (G5) геомагнітний шторм на Землі.

погода сніг погода в Україні
Альбіна Зарічна - Редактор

Альбіна Зарічна
