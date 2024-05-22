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В Украине будет тепло и солнечно, но есть нюанс — прогноз народного синоптика Наталки Диденко

22 мая 2024 14:16
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинец Юлия
Улинец Юлия
редактор
В Украине будет тепло и солнечно, но есть нюанс — прогноз народного синоптика Наталки Диденко
Прогноз погоды в Украине на 23 мая. Фото: unsplash.com
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинец Юлия
Улинец Юлия
редактор

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В четверг, 23 мая, украинцев ожидает теплая и солнечная погода. Температура воздуха будет достигать +23...+28 °C. Впрочем, части областей следует быть готовыми к дождям.

Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко.

Погода в Украине 23 мая

Завтра в Украине в основном солнечно. Лишь на западе и на северо-востоке будет облачно и местами пройдут дожди с грозами.

Столбики термометров будут достигать +23...+28° C.

Погода в Киеве 23 мая

В столице в четверг будет теплая погода. Температура воздуха будет +26 °C.

В то же время в Киеве ожидается облачность с запада. Впрочем, обойдется без осадков. Первый ощутимый дождь пройдет в столице в пятницу.

Ранее мы сообщали, что Наталья Диденко также рассказала, какая погода будет наблюдаться в Украине в течение недели 20-26 мая.

Напомним, в Украине в среду, 22 мая, ожидается теплая погода. Столбики термометров днем местами будут колебаться в пределах +22...+28 °C.

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