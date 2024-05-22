В Україні буде тепло та сонячно, але є нюанс — прогноз народного синоптика Наталки Діденко
У четвер, 23 травня, на українців очікує тепла та сонячна погода. Температура повітря сягатиме +23...+28 °C. Втім, частині областей варто бути готовими до дощів.
Про це повідомила народний синоптик Наталія Діденко.
Погода в Україні 23 травня
Завтра в Україні переважно сонячно. Лише на заході та північному сході буде хмарно і місцями пройдуть дощі з грозами.
Стовпчики термометрів сягатимуть +23...+28 °C.
Погода в Києві 23 травня
У столиці в четвер буде тепла погода. Температура повітря становитиме +26 °C.
Водночас у Києві очікується хмарність із заходу. Втім, обійдеться без опадів. Перший відчутний дощ пройде в столиці в п'ятницю.
Раніше ми повідомляли, що Наталка Діденко також розповіла, яка погода спостерігатиметься в Україні упродовж тижня 20-26 травня.
Нагадаємо, в Україні в середу, 22 травня, очікується тепла погода. Стовпчики термометрів вдень місцями коливатимуться в межах +22...+28 °C.
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