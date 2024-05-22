В Україні буде тепло та сонячно, але є нюанс — прогноз народного синоптика Наталки Діденко

Прогноз погоди в Україні на 23 травня. Фото: unsplash.com

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У четвер, 23 травня, на українців очікує тепла та сонячна погода. Температура повітря сягатиме +23...+28 °C. Втім, частині областей варто бути готовими до дощів.

Про це повідомила народний синоптик Наталія Діденко.

Погода в Україні 23 травня

Завтра в Україні переважно сонячно. Лише на заході та північному сході буде хмарно і місцями пройдуть дощі з грозами.

Стовпчики термометрів сягатимуть +23...+28 °C.

Погода в Києві 23 травня

У столиці в четвер буде тепла погода. Температура повітря становитиме +26 °C.

Водночас у Києві очікується хмарність із заходу. Втім, обійдеться без опадів. Перший відчутний дощ пройде в столиці в п'ятницю.

Раніше ми повідомляли, що Наталка Діденко також розповіла, яка погода спостерігатиметься в Україні упродовж тижня 20-26 травня.

Нагадаємо, в Україні в середу, 22 травня, очікується тепла погода. Стовпчики термометрів вдень місцями коливатимуться в межах +22...+28 °C.