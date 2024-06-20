Прогноз погоды в Украине на 21 июня.

Лето в Киеве. Фото: Укринформ

Погода в Украине в пятницу, 21 июня, будет облачно. Ночью на крайнем востоке пройдут кратковременные дожди и грозы.

Об этом сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре в четверг, 20 июня.

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Метеокарт от Украинского гидрометцентра

Ветер преимущественно северо-западный, будет дуть со скоростью 5-10 м/с. В восточных областях днем иногда порывы 15-20 м/с.

Температура ночью +11–16 °С, днем будет +22–27 °С, а в Закарпатье столбики термометров поднимутся до +28–33 °С.

В Киевской области ожидается переменная облачность, без осадков. Температура ночью будет +11...+16 °С, а днем +22...+27 °С.

В Киеве ночью будет +13...+15°С, днем около +25°С. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 5-10 м/с.

Напомним, в пятницу, 21 июня, Украина попадет под влияние антициклона Aviv. Он принесет сухую, преимущественно солнечную погоду.

Ранее мы сообщали, что Одесщину ожидает очередная волна пыли из Сахары. По прогнозам синоптиков, регион накроет облако пыли, образовавшееся в результате сильных ветров, поднимающих мелкие частицы пыли из пустыни.

Также мы писали, что жители города Запорожья имели возможность наблюдать редкое и увлекательное метеорологическое явление. Это было кучево-дождливое облако с наковальней.