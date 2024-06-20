Прогноз погоди в Україні на 21 червня

Літо в Києві. Фото: Укрінформ

Погода в Україні у п’ятницю, 21 червня, буде мінливо хмарною. Уночі на крайньому сході пройдуть короткочасні дощі та будуть грози.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі у четвер, 20 червня.

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Метеокарта від Українського гідрометцентру

Вітер переважно північно-західний, дутиме зі швидкістю 5–10 м/с. У східних областях вдень подекуди пориви 15-20 м/с.

Температура вночі +11–16 °С, удень буде +22–27 °С, а на Закарпатті стовпчики термометрів піднімуться до +28–33 °С.

У Київській області очікується мінлива хмарність, без опадів. Температура вночі становитиме +11...+16 °С, а вдень +22...+27 °С.

У Києві вночі буде +13...+15 °С, вдень — близько +25 °С. Північно-західний вітер дутиме зі швидкістю 5–10 м/с.

Нагадаємо, у п'ятницю, 21 червня, Україна потрапить під вплив антициклону Aviv. Він принесе суху, переважно сонячну погоду.

Раніше ми повідомляли, що Одещину очікує чергова хвиля пилу із Сахари. За прогнозами синоптиків, регіон накриє хмара пилу, яка утворилася внаслідок сильних вітрів, що підіймають дрібні частинки пилу з пустелі.

Також ми писали, що мешканці міста Запоріжжя мали змогу спостерігати рідкісне та захоплююче метеорологічне явище. Це була купчасто-дощова хмара з ковадлом.