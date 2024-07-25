Прогноз погоды в Украине на пятницу, 26 июля

Девушка гуляет под дождем. Фото: УНИАН

В пятницу, 26 июля, погода в Украине будет преимущественно облачной. В некоторых областях пройдут грозы и град.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 26 июля

В западных областях, а также в Житомирской, Винницкой, Одесской и Николаевской областях ожидаются кратковременные дожди, грозы, днем возможны град и шквалы со скоростью 15-20 м/с. В других частях Украины облачно, но без осадков.

Ветер будет дуть по разным направлениям со скоростью 3-8 м/с. В Укргидрометцентре также добавили, что ночью температура будет колебаться от +14 до +19 °С, на юге страны поднимется до +22 °С. Днем ожидается +25...+30°С, а на юго-восточном западе +28...+33°С. В западных областях, Винницкой и Одесской областях температура будет +20...+25 °С. В Карпатах ночью температура снизится до +8...+13°С, днем будет +14...+19°С.

Прогноз погоды на 26 июля. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз от народного синоптика Наталки Диденко

В некоторых регионах Украины ожидаются грозы, что приведет к понижению температуры. Ночью температура снизится до +13...+16 °C.

Диденко сообщила, что на севере ожидается температура от +26 до +30 °C. В центральных областях Украины температура составит +26…+31°C.

Согласно прогнозам народного синоптика, завтра в западных регионах Украины ожидаются дожди с грозами, которые к вечеру также охватят Житомирскую, Винницкую, Одесскую и Киевскую области.

В Киеве ожидается умеренная жара, +27...+29 °C, местами до +30°C. Диденко отметила, что в других частях страны будет преимущественно сухая и солнечная погода.

Температурная карта на 26 июля. Фото: Метеопост

Погода от Игоря Кибальчича

В большинстве регионов Украины пройдут дожди, местами с грозами. Ветер будет переменного направления, со скоростью 3-8 м/с; на западе — северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью будет +13...+18 °C, а днем — +25...+30 °C.

Напомним, в Киеве 24 июля наблюдалось превышение концентрации в воздухе диоксида азота — опасное вещество может негативно влиять на самочувствие. По данным специалистов, ситуация может улучшиться через несколько дней.

Также мы сообщали, что синоптики прогнозируют новые температурные рекорды в Европе. Естественное явление Эль-Ниньо приводит к нагреву Тихого океана. По данным Всемирной метеорологической организации, в июле зафиксирована температура воздуха +48 °C.