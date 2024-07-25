Прогноз погоди в Україні на п'ятницю, 26 липня

Дівчина гуляє під дощем. Фото: УНІАН

У п'ятницю, 26 липня, погода в Україні буде переважно хмарною. В окремих областях пройдуть грози та град.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в Україні 26 липня

В західних областях, а також у Житомирській, Вінницькій, Одеській та Миколаївській областях очікуються короткочасні дощі, грози, а вдень можливі град та шквали з швидкістю 15-20 м/с. В інших частинах України буде хмарно, але без опадів.

Вітер буде дути з різних напрямків зі швидкістю 3-8 м/с. В Укргідрометцентрі також додали, що вночі температура коливатиметься від +14 °С до +19 °С, на півдні країни підніметься до +22 °С. Вдень очікується +25...+30 °С, а на південно-східному заході +28...+33 °С. У західних областях, Вінницькій та Одеській областях температура становитиме +20...+25 °С. В Карпатах вночі температура знизиться до +8...+13 °С, вдень буде +14...+19 °С.

Прогноз погоди на 26 липня. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз від народного синоптика Наталки Діденко

У деяких регіонах України очікуються грози, що призведе до зниження температури. Вночі температура знизиться до +13...+16 °C.

Діденко повідомила, що на півночі очікується температура від +26 °C до +30°C. У центральних областях України температура сягне +26…+31°C.

Згідно з прогнозами народного синоптика, завтра в західних регіонах України очікуються дощі з грозами, які до вечора охоплять також Житомирську, Вінницьку, Одеську та Київську області.

У Києві очікується помірна спека, +27...+29 °C, місцями до +30 °C. Діденко зазначила, що в інших частинах країни буде переважно суха і сонячна погода.

Температурна карта на 26 липня. Фото: Метеопост

Погода від Ігоря Кібальчича

В більшості регіонів України пройдуть дощі, місцями з грозами. Вітер буде змінного напрямку, із швидкістю 3-8 м/с; на заході — північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі становитиме +13...+18 °C, а вдень — +25...+30 °C.

Нагадаємо, у Києві 24 липня спостерігалося перевищення концентрації у повітрі діоксиду азоту — небезпечна речовина може негативно впливати на самопочуття. За даними фахівців, ситуація може покращитися за кілька днів.

Також ми повідомляли, що синоптики прогнозують нові температурні рекорди в Європі. Природне явище Ель-Ніньо призводить до нагрівання Тихого океану. За даними Всесвітньої метеорологічної організації, у липні зафіксували температуру повітря +48 °C.