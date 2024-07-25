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Укргідрометцентр попередив про різке погіршення погодних умов у кількох областях завтра

25 липня 2024 17:47
Світлана Силенко - Редактор
Прогноз погоди на п'ятницю 26 липня від Укргідрометцентру
Дощ у місті. Фото: УНІАН
Світлана Силенко - Редактор

Погода в Україні у п'ятницю, 26 липня, у деяких областях буде дощовою. Також прогнозується зниження температури повітря вночі, подекуди до +14 °С.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в Україні 26 липня

За даними синоптиків, на більшості території України буде мінлива хмарність.

Зазначається, що у західних, Житомирській, Вінницькій, Одеській та Миколаївській областях короткочасні дощі, грози, вдень подекуди град та шквали 15-20 м/с.

"На решті території без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с", — йдеться у повідомленні.

 В Укргідрометцентрі додали, що температура вночі коливатиметься від +14...+19 °С, на півдні країни до +22 °С; вдень +25...+30 °С, у південно східній частині +28...+33 °С, у західних, Вінницькій та Одеській областях +20...+25 °С.

Наголошується, що у Карпатах вночі температура повітря знизиться до +8..+13 °С, вдень +14...+19 °С.

Погода в Україні 26 липня
Карта погоди. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди від Наталки Діденко на 26 липня

За словами Діденко, у деяких областях України пройдуть грозові дощі та спаде спека. Уночі стовпчики термометра опустяться до +13...+16 °C.

На дощі з грозами варто очікувати жителям західних та центральних областей.

"П'ятниця буде в Україні температурно контрастною. Від +20 °C на заході до +32 °C на півдні та сході. Я вже не кажу про +13...+16 °C у нічні години", — йдеться у повідомленні.

Температурна карта
Температурна карта. Фото: ventusky.com

Нагадаємо, одразу сім температурних рекордів вдалося зафіксувати в Києві впродовж другої половини липня.

Також ми повідомляли, що синоптики прогнозують нові температурні рекорди в Європі. Природне явище Ель-Ніньо призводить до нагрівання Тихого океану. За даними Всесвітньої метеорологічної організації, у липні зафіксували температуру повітря +48 °C. 

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