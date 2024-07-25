Прогноз погоды на пятницу 26 июля от Укргидрометцентра

Дождь в городе. Фото: УНИАН

Погода в Украине в пятницу, 26 июля, в некоторых областях будет дождливой. Также прогнозируется понижение температуры воздуха ночью, кое-где до +14°С.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 26 июля

По данным синоптиков, на большинстве территории Украины переменная облачность.

Отмечается, что в западных, Житомирской, Винницкой, Одесской и Николаевской областях кратковременные дожди, грозы, днем местами град и шквалы 15-20 м/с.

"На остальной территории без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с", — говорится в сообщении.

В Укргидрометцентре добавили, что температура ночью будет колебаться от +14...+19°С, на юге страны до +22°С; днем +25...+30°С, в юго-восточной части +28...+33°С, в западных, Винницкой и Одесской областях +20...+25°С.

Отмечается, что в Карпатах ночью температура воздуха снизится до +8...+13°С, днем +14...+19°С.

Карта погоды. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды от Наталки Диденко на 26 июля

По словам Диденко, в некоторых областях Украины пройдут грозовые дожди. Ночью столбики термометра опустятся до +13...+16°C.

Дождей с грозами следует ожидать жителям западных и центральных областей.

"Пятница будет в Украине температурно контрастной. От +20°C на западе до +32°C на юге и востоке. Я уже не говорю о +13...+16°C в ночное время", — говорится в сообщении.

Температурная карта. Фото: ventusky.com

Напомним, сразу семь температурных рекордов удалось зафиксировать в Киеве в течение второй половины июля.

Также мы сообщали, что синоптики прогнозируют новые температурные рекорды в Европе. Естественное явление Эль-Ниньо приводит к нагреву Тихого океана. По данным Всемирной метеорологической организации, в июле зафиксирована температура воздуха +48°C.