Прогноз погоды в Украине на сегодня, 31 июля, от Укргидрометцентра.

В Украине спадает жара, но приходят дожди — какую погоду на сегодня прогнозируют синоптики
Погода в Украине сегодня, 31 июля, в среду ознаменуется переменной облачностью с кратковременными летними дождями. Жара продолжит спадать, но температура все еще останется достаточно высокой.
Об этом 30 июля, во вторник сообщает Укргидрометцентр.
Что прогнозируют синоптики на сегодня, 31 июля
По словам синоптиков, на севере и востоке Украины днем ожидается кратковременный дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.
Столбики термометров на юге будут показывать +25...+30°C. В западных областях +22...+27 °C.
В Киеве по прогнозу народного синоптика Наталки Диденко ожидается сильный ветер. Над столицей сейчас проходит атмосферный фронт северо-восточного циклона.
Такой ветер может нанести вред, наломать ветки, что-то переворачивать, отмечает Диденко. В Киеве в последний день июля температура воздуха будет составлять +25 °C.
Ранее мы писали, что метеорологи во многих странах мира ожидают нового климатического феномена в конце 2024 года, который должен принести похолодание.
Также мы сообщали, что в июле Украина попала в центр температурной аномалии из-за мощных отклонений температуры воздуха.
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