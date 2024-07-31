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В Украине спадает жара, но приходят дожди — какую погоду на сегодня прогнозируют синоптики

31 июля 2024 04:30
Светлана Силенко - Редактор
Прогноз погоды в Украине на сегодня, 31 июля, от Укргидрометцентра.
Люди с зонтиками под дождем. Фото: УНИАН
Светлана Силенко - Редактор

Погода в Украине сегодня, 31 июля, в среду ознаменуется переменной облачностью с кратковременными летними дождями. Жара продолжит спадать, но температура все еще останется достаточно высокой.

Об этом 30 июля, во вторник сообщает Укргидрометцентр.

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По словам синоптиков, на севере и востоке Украины днем ожидается кратковременный дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Столбики термометров на юге будут показывать +25...+30°C. В западных областях +22...+27 °C.

В Украине падает жара, но приходят дожди — какую погоду сегодня прогнозируют синоптики - фото 1
Прогноз погоды на 31 июля от синоптиков.

В Киеве по прогнозу народного синоптика Наталки Диденко ожидается сильный ветер. Над столицей сейчас проходит атмосферный фронт северо-восточного циклона.

Такой ветер может нанести вред, наломать ветки, что-то переворачивать, отмечает Диденко. В Киеве в последний день июля температура воздуха будет составлять +25 °C.

В Украине падает жара, но приходят дожди - какую погоду на сегодня прогнозируют синоптики - фото 2
Атмосферный фронт северо-восточного циклона. Фото со спутника.

Ранее мы писали, что метеорологи во многих странах мира ожидают нового климатического феномена в конце 2024 года, который должен принести похолодание.

Также мы сообщали, что в июле Украина попала в центр температурной аномалии из-за мощных отклонений температуры воздуха.

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