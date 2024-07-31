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В Україні спадає спека, але приходять дощі — яку погоду на сьогодні прогнозують синоптики

31 липня 2024 04:30
Світлана Силенко - Редактор
Прогноз погоди в Україні на сьогодні, 31 липня, від Укргідрометцентра
Люди з парасольками під дощем. Фото: УНІАН
Світлана Силенко - Редактор

Погода в Україні сьогодні, 31 липня, у середу відзначиться мінливою хмарністю з короткочасними літніми дощами. Спека продовжить спадати, але температура все ще залишиться доволі високою.  

Про це 30 липня, у вівторок повідомляє Укргідрометцентр.

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Що прогнозують синоптики на сьогодні, 31 липня

За словами синоптиків, на півночі та сході України сьогодні вдень очікується короткочасний дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Стовпчики термометрів на півдні будуть показувати +25...+30 °C. У західних областях +22...+27 °C

В Україні спадає спека, але приходять дощі — яку погоду на сьогодні прогнозують синоптики - фото 1
Прогноз погоди на 31 липня від синоптиків

У Києві, за прогнозом народного синоптика Наталки Діденко, очікується сильний вітер. Понад столицею зараз проходить атмосферний фронт північно-східного циклону.

Такий вітер може наробити шкоди, наламати гілляк, щось поперевертати, зазначає Діденко. У Києві в останній день липня температура повітря становитиме +25 °C.

В Україні спадає спека, але приходять дощі — яку погоду на сьогодні прогнозують синоптики - фото 2
Атмосферний фронт північно-східного циклону. Фото з супутника.

Раніше ми писали, що метеорологи у багатьох країнах світу очікують на новий кліматичний феномен наприкінці 2024 року, який має принести похолодання.

Також ми повідомляли, що у липні Україна потрапила в центр температурної аномалії через потужні відхилення температури повітря.

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