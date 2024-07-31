Прогноз погоди в Україні на сьогодні, 31 липня, від Укргідрометцентра

В Україні спадає спека, але приходять дощі — яку погоду на сьогодні прогнозують синоптики
Погода в Україні сьогодні, 31 липня, у середу відзначиться мінливою хмарністю з короткочасними літніми дощами. Спека продовжить спадати, але температура все ще залишиться доволі високою.
Про це 30 липня, у вівторок повідомляє Укргідрометцентр.
Що прогнозують синоптики на сьогодні, 31 липня
За словами синоптиків, на півночі та сході України сьогодні вдень очікується короткочасний дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.
Стовпчики термометрів на півдні будуть показувати +25...+30 °C. У західних областях +22...+27 °C.
У Києві, за прогнозом народного синоптика Наталки Діденко, очікується сильний вітер. Понад столицею зараз проходить атмосферний фронт північно-східного циклону.
Такий вітер може наробити шкоди, наламати гілляк, щось поперевертати, зазначає Діденко. У Києві в останній день липня температура повітря становитиме +25 °C.
Раніше ми писали, що метеорологи у багатьох країнах світу очікують на новий кліматичний феномен наприкінці 2024 року, який має принести похолодання.
Також ми повідомляли, що у липні Україна потрапила в центр температурної аномалії через потужні відхилення температури повітря.
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