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В Украине ночью ожидаются заморозки — какие области в опасности

13 мая 2024 23:34
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор
В Украине 14 мая ночью будут заморозки
Люди идут по улице. Фото: Новини.LIVE
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор

Синоптики предупредили, что в ночь на вторник, 14 мая, в Украине ожидаются заморозки на поверхности почвы. Минусовую погоду следует ожидать в западных, северных и Винницкой областях.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Telegram в понедельник, 13 мая.

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По данным Укргидрометцентра, ночью на западе, севере и Винницкой области температура воздуха на поверхности почвы составит 0...-5 °С — первый уровень опасности.

Также с завтрашнего дня и до 16 мая во всех областях, кроме Закарпатской, Волынской, Житомирской, Черниговской, Сумской, Кировоградской и Запорожской, будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

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Скриншот поста ГСЧС

Ранее в Укргидрометцентре спрогнозировали, что завтра в Украине облачная погода с умеренными кратковременными дождями в некоторых областях.

А народный синоптик Наталья Диденко удивила погодой завтра. По ее словам, в некоторых областях ожидается похолодание, заморозки и ливни.

ГСЧС
Укргидрометцентр
пожарная опасность
весна
май
заморозки

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