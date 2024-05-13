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В Україні вночі очікуються заморозки — які області в небезпеці

13 травня 2024 23:34
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор
В Україні 14 травня вночі будуть заморозки
Люди йдуть вулицею. Фото: Новини.LIVE
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор

Синоптики попередили, що в ніч проти вівторка, 14 травня, в Україні очікуються заморозки на поверхні ґрунту. Мінусової погоди варто очікувати у західних, північних та Вінницькій областях.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Telegram в понеділок, 13 травня.

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За даними Укргідрометцентру, уночі на заході, півночі та на Вінниччині температура повітря на поверхні ґрунту становитиме 0...-5 °С  — перший рівень небезпечності.

Також відзавтра і до 16 травня в усіх областях, окрім Закарпатської, Волинської, Житомирської, Чернігівської, Сумської, Кіровоградської та Запорізької, переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

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Скриншот допису ДСНС

Раніше в Укргідрометцентрі спрогнозували, що завтра в Україні буде хмарна погода з помірними короткочасними дощами у деяких областях.

А народний синоптик Наталка Діденко здивувала погодою на завтра. За її словами, у деяких областях очікується похолодання, заморозки та зливи.

ДСНС
Укргідрометцентр
пожежна небезпека
весна
травень
заморозки

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