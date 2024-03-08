Прогноз погоды на 8 марта.

Женщины на улице. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

Погода в Украине в пятницу, 8 марта, придет с потеплением. В Закарпатье и в Крыму ожидается до +10 °C. Осадков не предполагается. В этот день погода будет солнечною со слабым ветром, 3-8 м/с. Однако синоптики предупреждают граждан о снеголавинной опасности и таянии рек.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 8 марта

В Украине в пятницу будет преобладать облачно-солнечная погода. Осадков в этот день не ожидается. Сегодня ветер будет преимущественно северо-западный, 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью будет составлять -6...-1 °C. На востоке страны и в Карпатах ночью до -9 °C, днем +1...+6 °C. На Закарпатье и Крыму ночью -3...+2 °C, а днем +5...+10 °C.

Карта погоды в Украине на 8 марта. Фото: Укргидрометцентр

Синоптики предупреждают украинцев о третьем уровне опасности. Есть угроза схождения лавин на высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей. Второй уровень опасности объявлен на высокогорье западной и центральной части Закарпатской области.

"Возможно схождение лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных естественных средних и больших лавин. Советуем воздержаться от походов на высокогорье!" — отметили в Укргидрометцентре.

Карта опасности в горах. Фото: Укргидрометцентр

Опасные гидрологические явления в Киевской области 8 марта

На устьевом участке Припяти 8 марта уровень воды повысится до максимального уровня. На Киевщине объявлен I уровень опасности.

Также на реке Днепр в Киеве и Бориспольском районе уровень воды достигнет выше отметок начального затопления пойм и пониженных приречных территорий. В этой местности также объявлен I уровень опасности.

Кроме того, максимальное повышение воды произойдет на следующих реках и может привести к следующим последствиям:

на Десне и ее притоке реке Снов будет продолжаться затопление пойменных территорий и дорог на пойме с нарушением транспортного сообщения с отдельными селами в Новгород-Северском, Корюковском, Нежинском, Черниговском районах Черниговской области и Шосткинском районе Сумской области — I уровень опасности;

на Верхнем Днепре будет содержаться затопление поймы с нарушением транспортного сообщения ряда речных сел водами Сожа и Днепра в Черниговской области — ІІ уровень опасности.

"В результате опустошения Каховского водохранилища и вхождения р. Днепр в старое природное русло, уровни воды значительно ниже отметок водозаборов в Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областях (III уровень опасности — коричневый)", — предупреждают в Укргидрометцентре.

Карта повышения уровня воды в реках. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды от Наталки Диденко 8 марта

Народный синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что сегодня, 8 марта, будет преобладать солнечная, маловетреная и сухая погода.

При этом синоптик отметила, что ночью ударят морозы от -9 до -2 °C. Днем будет теплее: от +4 до +8 °C.

"Антициклональный характер погоды обусловит не только отсутствие осадков, яркое солнышко, но и слабый ветер", — указала Диденко.

В столице также будет солнечная погода с прохладным утром. Температура воздуха ночью будет составлять от -3 до -1 °C, а днем — +6 °C.

Антициклон в Украине. Источник: Наталья Диденко

Напомним, Диденко прогнозирует солнце и весеннюю погоду в большинстве областей. На выходных по всей Украине не ожидается существенных осадков.

Добавим, в течение недели погода не будет радовать украинцев. Ожидается похолодание, а в некоторых регионах пройдут дожди.