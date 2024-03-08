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В Україну йде потепління, але з нюансами — синоптики розповіли про "сюрпризи" погоди сьогодні

8 березня 2024 05:27
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди на 8 березня
Жінки на вулиці. Ілюстративне фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Погода в Україну у п'ятницю, 8 березня, прийде з потеплінням. На Закарпатті та в Криму очікується до +10 °C. Опадів не передбачається. В цей день погода буде сонячною зі слабким вітром, 3-8 м/с. Однак синоптики попереджають громадян про сніголавинну небезпеку та танення річок.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в Україні 8 березня

В Україні в п'ятницю переважатиме хмарно-сонячна погода. Опадів в цей день не очікується. Сьогодні вітер буде здебільшого північно-західний, 3-8 м/с.

Температура повітря вночі становитиме -6...-1 °C. На сході країни та в Карпатах вночі до - 9 °C, вдень +1...+6 °C. На Закарпатті та в Криму вночі -3...+2 °C, а вдень +5...+10 °C.

Мапа погоди в Україні на 8 березня
Мапа погоди в Україні на 8 березня. Фото: Укргідрометцентр

Синоптики попереджають українців про третій рівень небезпеки. Є загроза сходження лавин на високогір'ї Івано-Франківської та східної частини Закарпатської областей. Також другий рівень небезпеки оголошений на високогір'ї західної та центральної частини Закарпатської області.

"Можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин. Радимо утриматись від походів на високогір'я!" — наголосили в Укргідрометцентрі.

Мапа небезпеки в горах
Мапа небезпеки в горах. Фото: Укргідрометцентр

Небезпечні гідрологічні явища на Київщині 8 березня

На пригирловій ділянці Прип'яті 8 березня рівень води підвищиться до максимального рівня. На Київщині оголошено І рівень небезпеки.  

Також на річці Дніпро у Києві та Бориспільському районі рівень води сягне вище відміток початкового затоплення заплав та понижених прирічкових територій. В цій місцевості також оголошено І рівень небезпеки.

Крім того, максимальне підвищення води станеться на наступних річках та може призвести до таких наслідків:

  • на Десні та її притоці річці Снов триватиме затоплення заплавних територій та доріг на заплаві з порушенням транспортного сполучення з окремими селами у Новгород-Сіверському, Корюківському, Ніжинському, Чернігівському районах Чернігівської області та Шосткинському районі Сумської області — І рівень небезпеки; 
  • на Верхньому Дніпрі утримуватиметься затоплення заплави з порушенням транспортного сполучення ряду прирічкових сіл водами Сожу і Дніпра у Чернігівській області — ІІ рівень небезпеки.

"Внаслідок спустошення Каховського водосховища та входження р.Дніпро в старе природне русло, рівні води значно нижчі за відмітки водозаборів у Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській областях (ІІІ рівень небезпеки — коричневий)", — попереджають в Укргідрометцентрі.

Мапа підвищення рівню води в річках
Мапа підвищення рівня води в річках. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди від Наталки Діденко 8 березня

Народний синоптик Наталка Діденко прогнозує, що сьогодні, 8 березня, переважатиме сонячна, маловітряна та суха погода.

При цьому синоптик зауважила, що вночі вдарять морози, від -9 до -2 °C. Натомість вдень буде тепліше: від +4 до +8 °C.

"Антициклональний характер погоди зумовить не лише відсутність опадів, яскраве сонечко, а ще й слабкий вітер", — вказала Діденко.

У столиці також буде сонячна погода з прохолодним ранком. Температура повітря вночі становитиме від -3 до -1 °C, а вдень — +6 °C.

Антициклон в Україні
Антициклон в Україні. Джерело: Наталка Діденко

Нагадаємо, Діденко прогнозує сонце та весняну погоду в більшості областей. На вихідних по всій Україні не передбачається суттєвих опадів.

Додамо, протягом тижня погода не радуватиме українців. Очікується похолодання, а в деяких регіонах пройдуть сильні дощі.

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