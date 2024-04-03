Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Погода arrow В Украину возвращается мокрая погода — народный синоптик рассказала, надолго ли arrow

В Украину возвращается мокрая погода — народный синоптик рассказала, надолго ли

3 апреля 2024 08:22
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Где прогнозируют грозовые бури
Дожди в Киеве. Фото: скриншот видео
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Погода в Украине в среду, 3 апреля, будет преимущественно дождливая. Лишь в центральных регионах облачное, с прояснениями небо, без существенных осадков. Сегодня днем температура воздуха будет +12...+17°C, на юге и востоке страны — до +20°C.

Об этом сообщают в Укргидрометцентре.

Читайте также:

Погода в Украине 3 апреля

По прогнозу Укргидрометцентра, начиная со среды, 3 апреля практически на всей территории Украины пройдут локальные, кратковременные, небольшие дожди, местами — грозы. В западных и северных областях —  порывы ветра до 15-20 м/с. На Высокогорье Карпат — 25-30 м/с.

Температура воздуха:

  • в течение дня +12...+17 °C, на высокогорье Карпат +4...+9 °C;
  • днем в южных областях до +20 °C;
  • в Киеве днем +14...+16°C.
null
Прогноз погоды в Украине сегодня, 3 апреля. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз от Наталки Диденко на 3 апреля

"3 апреля периодические дожди, местами — внимание! — с грозами, пройдут в западных областях, на севере, а также в Луганской области, на Донбассе, Запорожье и в Крыму. Кто не попал в этот список — без осадков", — сообщает народная. синоптикиня Наталья Диденко.

По словам Диденко, это незначительное похолодание снова сменится повышением температуры воздуха в ближайшие выходные.

 

null
Telegram/Погода от Наталки Диденко

Напомним, на днях народный синоптик Наталья Диденко рассказала о сюрпризах апреля — когда и как надолго похолодает в Украине.

погода
прогноз погоды

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

13:28 Наталья Сумская рассказала о пророчестве, которое услышала в свое время ее мама

26 марта 2024

19:27 С 1 апреля украинцы должны будут прийти в ТЦК без повестки — кого коснется

23 марта 2024

19:49 Работники ТЦК будут обязаны совершать два действия перед вручением повестки

30 марта 2024

01:47 Где могут служить ограниченно пригодные с 1 апреля — полный перечень

27 марта 2024

02:45 Мобилизация в Украине — адвокат назвал одну популярную болезнь, освобождающую от призыва

22 марта 2024
Новость с фото

03:03 Чем следует обработать лук перед посадкой, чтобы не было стрелок

27 марта 2024

06:44 Сколько военных в Украине до сих пор не были на фронте — официальные данные

30 марта 2024

17:27 Нападение на работников ТЦК на Хмельнитчине — Жорин отреагировал на инцидент

26 марта 2024

07:25 Только люди с высоким IQ найдут спящего котика на сухом дереве за восемь секунд

24 марта 2024

02:31 Стало известно, сколько участников боевых действий работает в ТЦК