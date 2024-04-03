Где прогнозируют грозовые бури

Дожди в Киеве. Фото: скриншот видео

Погода в Украине в среду, 3 апреля, будет преимущественно дождливая. Лишь в центральных регионах облачное, с прояснениями небо, без существенных осадков. Сегодня днем температура воздуха будет +12...+17°C, на юге и востоке страны — до +20°C.

Об этом сообщают в Укргидрометцентре.

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Погода в Украине 3 апреля

По прогнозу Укргидрометцентра, начиная со среды, 3 апреля практически на всей территории Украины пройдут локальные, кратковременные, небольшие дожди, местами — грозы. В западных и северных областях — порывы ветра до 15-20 м/с. На Высокогорье Карпат — 25-30 м/с.

Температура воздуха:

в течение дня +12...+17 °C, на высокогорье Карпат +4...+9 °C;

днем в южных областях до +20 °C;

в Киеве днем +14...+16°C.

Прогноз погоды в Украине сегодня, 3 апреля. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз от Наталки Диденко на 3 апреля

"3 апреля периодические дожди, местами — внимание! — с грозами, пройдут в западных областях, на севере, а также в Луганской области, на Донбассе, Запорожье и в Крыму. Кто не попал в этот список — без осадков", — сообщает народная. синоптикиня Наталья Диденко.

По словам Диденко, это незначительное похолодание снова сменится повышением температуры воздуха в ближайшие выходные.

Telegram/Погода от Наталки Диденко

Напомним, на днях народный синоптик Наталья Диденко рассказала о сюрпризах апреля — когда и как надолго похолодает в Украине.