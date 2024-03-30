Погода в Україні у суботу, 30 березня — де обіцяють зливи зі шквалами

Люди переходять дорогу під сильною зливою. Фото: ideas.ted.com

Погода в Україні в суботу, 30 березня, в більшості областей буде сухою та теплою. Однак про дощі та сильні пориви вітру до 20 м/с синоптики попереджають Полтавську, Харківську, Запорізьку та ще кілька областей. Повітря вдень прогріється до +21 °C, однак на сході буде дещо прохолодніше — до +18 °C.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в Україні 30 березня

За прогнозом Укргідрометцентру, у східних областях вночі очікуються незначні дощі. Вітер буде південного напрямку, на сході — південно-західного, зі швидкістю 7-12 м/с.

Також синоптики попереджають про пориви вітру до 15-20 м/с в Карпатах, а вночі і в Полтавській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях.

"Температура вночі +3...+8 °C, вдень +16...+21 °C, на заході країни до +24 °C, на високогір'ї Карпат та узбережжі морів +11...+16 °C... У Києві вночі +4...+6 °C, вдень +18...+20 °C", — йдеться в прогнозі на 30 березня.

Прогноз погоди в Україні сьогодні, 30 березня. Фото: Укргідрометцентр

Крім того, в Укргідрометцентрі повідомляють про значну сніголавинну небезпеку III рівня 30-31 березня на високогір'ї Івано-Франківської та східної частини Закарпатської областей, а також помірну загрозу II рівня на високогір'ї західної та центральної частини Закарпатської.

"Можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин. Радимо утриматись від походів на високогір'я!" — зазначили синоптики.

Прогноз сніголавинної небезпеки в Україні сьогодні, 30 березня. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди від Наталки Діденко 30 березня

"30-31 березня буде ніби квітень!" — прогнозує народна синоптикиня Наталка Діденко.

За її словами, на вихідних в Україні буде сухо та сонячно. Температура повітря вдень становитиме +20...+25 °C, лише на сході буде дещо холодніше — +15...+18 °C. Київ теж охопить сонячна погода з температурою до +20...+22 °C.

Скриншот повідомлення з фейсбук-сторінки народної синоптикині Наталки Діденко

Нагадаємо, що до 2 квітня внаслідок пропуску весняного водопілля на Дніпрі в Києві та Бориспільському районі можливі різкі коливання рівнів води через що очікується підтоплення. Таку ж небезпеку прогнозують на територіях поруч із Десною, її притокою річкою Снов та на Верхньому Дніпрі в межах країни.