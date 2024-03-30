Погода в Украине в субботу, 30 марта — где обещают ливни со шквалами

Люди переходят дорогу под сильным ливнем. Фото: ideas.ted.com

Погода в Украине в субботу, 30 марта, в большинстве областей будет сухая и теплая. Ооднако о дождях и сильных порывах ветра до 20 м/с синоптики предупреждают Полтавскую, Харьковскую, Запорожскую и еще несколько областей. Воздух днем прогреется до +21 °C, однако на востоке будет прохладнее — до +18 °C.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 30 марта

По прогнозу Укргидрометцентра, в восточных областях ночью ожидаются небольшие дожди. Ветер будет южного направления, на востоке — юго-западного, со скоростью 7-12 м/с.

Также синоптики предупреждают о порывах ветра до 15-20 м/с в Карпатах, а ночью и в Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях.

"Температура ночью +3...+8 °C, днем +16...+21 °C, на западе страны до +24 °C, на высокогорье Карпат и побережье морей +11...+16 °C ... В Киеве ночью +4...+6 °C, днем +18...+20 °C", — говорится в прогнозе на 30 марта.

Прогноз погоды в Украине сегодня, 30 марта. Фото: Укргидрометцентр

Кроме того, в Укргидрометцентре сообщают о значительной снеголавинной опасности III уровня 30-31 марта на высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей, а также умеренной угрозе II уровня на высокогорье западной и центральной части Закарпатской.

"Возможно схождение лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных естественных средних и больших лавин. Советуем воздержаться от походов на высокогорье!" — отметили синоптики.

Прогноз снеголавинной опасности в Украине сегодня, 30 марта. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды от Наталки Диденко 30 марта

"30-31 марта будет как апрель!" — прогнозирует народный синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, в выходные в Украине будет сухо и солнечно. Температура воздуха днем будет +20...+25 °C, только на востоке будет несколько холоднее — +15...+18 °C. Киев тоже охватит солнечная погода с температурой до +20...+22 °C.

Скриншот сообщения с фейсбук-страницы народного синоптика Наталки Диденко

Напомним, что до 2 апреля в результате пропуска весеннего половодья на Днепре в Киеве и Бориспольском районе возможны резкие колебания уровней воды из-за чего ожидается подтопление. Такую же опасность прогнозируют на территориях рядом с Десной, ее притокой рекой Снов и на Верхнем Днепре в пределах страны.