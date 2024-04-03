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В Україну повертається мокра погода — народний синоптик розповіла, чи надовго

3 квітня 2024 08:22
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Де прогнозують грозові бурі
Дощі у Києві. Фото: скриншот відео
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Погода в Україні в середу, 3 квітня, буде переважно дощовою. Лише у центральних регіонах — хмарне, з проясненнями небо, без істотних опадів. Сьогодні вдень температура повітря становитиме +12...+17°C, на півдні та сході країни — до +20°C.

Про це повідомляють в Укргідрометцентрі.

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Погода в Україні 3 квітня 

За прогнозом Укргідрометцентру, з середи, 3 квітня, практично по всій території України будуть локальні, короткочасні, невеликі дощі та місцями грози. У західних та північних областях — пориви вітру до 15-20 м/с. На висикогір'ї Карпат — 25-30 м/с.

Температура повітря:

  • упродовж дня +12...+17 °C, на високогір'ї Карпат +4...+9 °C;
  • вдень в південних областях до +20 °C;
  • у Києві вдень +14...+16 °C.
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Прогноз погоди в Україні сьогодні, 3 квітня. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз від Наталки Діденко на 3 квітня 

"3-го квітня періодичні дощі, місцями — увага! — з грозами, пройдуть у західних областях, на півночі, а також на Луганщині, Донеччині, Запоріжжі та в Криму. Хто не потрапив у цей список — без опадів", — повідомляє народна синоптикиня Наталка Діденко.

За словами Діденко, це незначне похолодання у найближчі вихідні знову зміниться підвищенням температури повітря.

 

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Telegram/Погода від Наталки Діденко

Нагадаємо, днями  народний синоптик Наталка Діденко розповіла про сюрпризи квітня — коли та як надовго похолодає в Україні.

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