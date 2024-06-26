Прогноз погоды в Украине на четверг 27 июня.

Женщина гуляет под дождем. Фото: Новини.LIVE

Погода в Украине в четверг, 27 июня, будет облачной, однако осадков не ожидается. Синоптики предупреждают о пожарной опасности в ряде областей.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 27 июня

По сообщению синоптиков, осадков не ожидается, кроме западных областей и на востоке страны, где возможны кратковременные дожди и грозы.

Ветер будет в основном северо-восточным, но на западе страны юго-восточным со скоростью 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +14..+19 °C, днем +25...+30 °C.

Прогноз погоды на 27 июня. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киевской области 27 июня

В Киевской области ожидается небольшая облачность, осадков не ожидается. Ветер будет северо-восточным со скоростью 5-10 м/с. Температура ночью будет +14...+19 °C, днем +25...+30 °C. В Киеве ночью температура будет +15...+17°C, днем +27...+29°C.

Прогноз погоды на 27 июня. Фото: Укргидрометцентр

Предупреждение об опасных гидрологических явлениях

В результате интенсивных осадков 27 июня возможно стремительное повышение уровней воды в бассейнах рек Закарпатской области. Это может повлечь за собой частичное затопление низменных территорий в населенных пунктах из-за загрязнения русел и водоотведения, а также создания значительного местного и склонового стока. В горных районах возможно возникновение локальных селевых потоков. Объявлен желтый уровень опасности.

Также в связи с уменьшением уровней воды в Каховском водохранилище и возвращением реки Днепр в ее прежнее природное русло, уровни воды значительно ниже отметок водозаборов в Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях. Объявлен коричневый уровень опасности.

Предупреждение об опасных гидрологических явлениях. Фото: Укргидрометцентр

Предупреждение о пожарной опасности

С 26 по 29 июня в Крыму, южных и большинстве центральных регионов, а также в Черновицкой и Донецкой областях ожидается очень высокий уровень пожарной опасности. 28-29 июня этот риск также значительно повысится в большинстве западных и северных областей Украины.

Предупреждение о пожарной опасности. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, что в Укргидрометцентре спрогнозировали погоду в стране на неделю 25-28 июня. По словам синоптиков, будет преимущественно тепло и солнечно.

Также мы сообщали, что в Европе продолжает бушевать аномальная жара. Так, с начала лета в Греции погибли уже шесть человек.