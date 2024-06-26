Прогноз погоди в Україні на четвер 27 червня

В Україну повертається негода — синоптики поділилися прогнозом погоди на завтра
Погода в Україні в четвер, 27 червня, буде хмарною, проте опадів не очікується. Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в низці областей.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Погода в Україні 27 червня
За повідомленням синоптиків, опадів не очікується, за винятком західних областей та на сході країни, де можливі короткочасні дощі та грози.
Вітер буде здебільшого північно-східним, але на заході країни південно-східним зі швидкістю 5-10 м/с. Температура повітря вночі +14..+19 °C, вдень +25...+30 °C.
Погода на Київщині 27 червня
На Київщині очікується невелика хмарність, опадів не передбачається. Вітер буде північно-східним зі швидкістю 5-10 м/с. Температура вночі становитиме +14...+19 °C, вдень +25...+30 °C. У Києві вночі температура буде +15...+17 °C, вдень +27...+29 °C.
Попередження про небезпечні гідрологічні явища
Внаслідок інтенсивних опадів 27 червня можливе стрімке підвищення рівнів води в басейнах річок Закарпатської області. Це може спричинити часткове затоплення низинних територій в населених пунктах через забруднення русел та водовідведення, а також створення значного місцевого та схилового стоку. В гірських районах можливе виникнення локальних селевих потоків. Оголошено жовтий рівень небезпеки.
Також у зв'язку зі зменшенням рівнів води в Каховському водосховищі та поверненням річки Дніпро в її колишнє природне русло, рівні води значно нижчі за відмітки водозаборів у Дніпропетровській, Запорізькій та Херсонській областях.Оголошено коричневий рівень небезпеки.
Попередження про пожежну небезпеку
З 26 по 29 червня в Криму, південних і більшості центральних регіонів, а також у Чернівецькій та Донецькій областях очікується надзвичайно високий рівень пожежної небезпеки. 28-29 червня цей ризик також значно підвищиться у більшості західних та північних областей України.
Нагадаємо, що в Укргідрометцентрі спрогнозували погоду в країні на тиждень 25-28 червня. За словами синоптиків, буде переважно тепло та сонячно.
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