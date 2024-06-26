Прогноз погоди в Україні на четвер 27 червня

Жінка гуляє під дощем. Фото: Новини.LIVE

Погода в Україні в четвер, 27 червня, буде хмарною, проте опадів не очікується. Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в низці областей.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в Україні 27 червня

За повідомленням синоптиків, опадів не очікується, за винятком західних областей та на сході країни, де можливі короткочасні дощі та грози.

Вітер буде здебільшого північно-східним, але на заході країни південно-східним зі швидкістю 5-10 м/с. Температура повітря вночі +14..+19 °C, вдень +25...+30 °C.

Прогноз погоди на 27 червня. Фото: Укргідрометцентр

Погода на Київщині 27 червня

На Київщині очікується невелика хмарність, опадів не передбачається. Вітер буде північно-східним зі швидкістю 5-10 м/с. Температура вночі становитиме +14...+19 °C, вдень +25...+30 °C. У Києві вночі температура буде +15...+17 °C, вдень +27...+29 °C.

Прогноз погоди на 27 червня. Фото: Укргідрометцентр

Попередження про небезпечні гідрологічні явища

Внаслідок інтенсивних опадів 27 червня можливе стрімке підвищення рівнів води в басейнах річок Закарпатської області. Це може спричинити часткове затоплення низинних територій в населених пунктах через забруднення русел та водовідведення, а також створення значного місцевого та схилового стоку. В гірських районах можливе виникнення локальних селевих потоків. Оголошено жовтий рівень небезпеки.

Також у зв'язку зі зменшенням рівнів води в Каховському водосховищі та поверненням річки Дніпро в її колишнє природне русло, рівні води значно нижчі за відмітки водозаборів у Дніпропетровській, Запорізькій та Херсонській областях.Оголошено коричневий рівень небезпеки.

Попередження про небезпечні гідрологічні явища. Фото: Укргідрометцентр

Попередження про пожежну небезпеку

З 26 по 29 червня в Криму, південних і більшості центральних регіонів, а також у Чернівецькій та Донецькій областях очікується надзвичайно високий рівень пожежної небезпеки. 28-29 червня цей ризик також значно підвищиться у більшості західних та північних областей України.

Попередження про пожежну небезпеку. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, що в Укргідрометцентрі спрогнозували погоду в країні на тиждень 25-28 червня. За словами синоптиків, буде переважно тепло та сонячно.

Також ми повідомляли, що в Європі продовжує вирувати аномальна спека. Так, від початку літа в Греції загинуло вже шестеро людей.