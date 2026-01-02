Прогноз погоды в Украине на завтра 3 января от Укргидрометцентра

В Укргидрометцентре предупредили о непогоде в Украине завтра
Погода в Украине завтра, 3 января, ожидается переменчивой. В некоторых областях синоптики прогнозируют снег и гололед. Кроме того, ожидаются сильные порывы ветра до 20 метров в секунду.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Погода в Украине 3 января
Ночью в Украине, кроме юга, ожидается небольшой снег, а на Закарпатье и в Карпатах умеренный.
Днем в южных, центральных, восточных областях и в Карпатах умеренный мокрый снег и дождь. Кроме того, местами возможно налипание мокрого снега и гололед. На остальной территории осадков не предвидится.
Ветер будет южного и юго-западного направлений со скоростью 5-10 метров в секунду, но в южных, восточных и Днепропетровской областях порывы до 20 метров в секунду.
Температура воздуха ночью 0...-5 °С, в Карпатах -3...-8 °С. Днем от -3 °С до +2 °С, а в восточных и Днепропетровской областях в пределах 0...+5 °С.
В южной части страны будет теплее — ночью около 0 °С, днем +3...+8 °С. В Крыму столбики термометров будут показывать до +11 °С.
Опасные метеорологические явления в Украине
Синоптики отмечают, что в Украине, кроме южной части, на дорогах гололедица. В южных, восточных и Днепропетровской областях ожидаются порывы ветра до 20 метров в секунду.
Объявлен первый уровень опасности.
