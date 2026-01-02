Видео
Видео

В Укргидрометцентре предупредили о непогоде в Украине завтра

В Укргидрометцентре предупредили о непогоде в Украине завтра

Ua ru
Дата публикации 2 января 2026 19:16
Прогноз погоды в Украине на завтра 3 января от Укргидрометцентра
Снежная погода. Фото: Ritzau Scanpix/Henning Bagger via REUTERS

Погода в Украине завтра, 3 января, ожидается переменчивой. В некоторых областях синоптики прогнозируют снег и гололед. Кроме того, ожидаются сильные порывы ветра до 20 метров в секунду.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Читайте также:

Погода в Украине 3 января

Ночью в Украине, кроме юга, ожидается небольшой снег, а на Закарпатье и в Карпатах умеренный.

Днем в южных, центральных, восточных областях и в Карпатах умеренный мокрый снег и дождь. Кроме того, местами возможно налипание мокрого снега и гололед. На остальной территории осадков не предвидится.

Прогноз погоди в Україні на 3 січня
Погода в Украине 3 января. Фото: Укргидрометцентр

Ветер будет южного и юго-западного направлений со скоростью 5-10 метров в секунду, но в южных, восточных и Днепропетровской областях порывы до 20 метров в секунду.

Температура воздуха ночью 0...-5 °С, в Карпатах -3...-8 °С. Днем от -3 °С до +2 °С, а в восточных и Днепропетровской областях в пределах 0...+5 °С.

В южной части страны будет теплее — ночью около 0 °С, днем +3...+8 °С. В Крыму столбики термометров будут показывать до +11 °С.

Опасные метеорологические явления в Украине

Синоптики отмечают, что в Украине, кроме южной части, на дорогах гололедица. В южных, восточных и Днепропетровской областях ожидаются порывы ветра до 20 метров в секунду.

Объявлен первый уровень опасности.

Погода в Україні 3 січня
Предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Украине. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, на Закарпатье объявили опасность из-за большого количества снега, поэтому туристов просят воздержаться от походов.

А синоптик Наталья Диденко рассказала, где завтра в Украине ожидать потепления до +6 °C.

погода Укргидрометцентр снег синоптик прогноз погоды погода в Украине
Дарина Мороз - Редактор
Автор:
Дарина Мороз
