Прогноз погоди в Україні на завтра 3 січня від Укргідрометцентру

В Укргідрометцентрі попередили про негоду в Україні завтра
Погода в Україні завтра, 3 січня, очікується мінливою. В деяких областях синоптики прогнозують сніг та ожеледицю. Крім того, очікуються сильні пориви вітру до 20 метрів на секунду.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Погода в Україні 3 січня
Вночі в Україні, крім півдня, очікується невеликий сніг, а на Закарпатті та в Карпатах помірний.
Вдень у південних, центральних, східних областях і в Карпатах помірний мокрий сніг та дощ. Крім того, місцями можливе налипання мокрого снігу та ожеледь. На решті території опадів не передбачається.
Вітер буде південного та південно-західного напрямків зі швидкістю 5-10 метрів на секунду, але у південних, східних та Дніпропетровській областях пориви до 20 метрів на секунду.
Температура повітря вночі 0...-5 °С, у Карпатах -3...-8 °С. Вдень від -3 °С до +2 °С, а у східних та Дніпропетровській областях в межах 0...+5 °С.
У південній частині країни буде тепліше — вночі близько 0 °С, вдень +3...+8 °С. У Криму стовпчики термометрів показуватимуть до +11 °С.
Небезпечні метеорологічні явища в Україні
Синоптики зазначають, що в Україні, крім південної частини, на дорогах ожеледиця. У південних, східних та Дніпропетровській областях очікуються пориви вітру до 20 метрів на секунду.
Оголошено перший рівень небезпечності.
Нагадаємо, на Закарпатті оголосили небезпеку через велику кількість снігу, тому туристів просять утриматися від походів.
