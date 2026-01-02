Прогноз погоди в Україні на завтра 3 січня від Укргідрометцентру

Сніжна погода. Фото: Ritzau Scanpix/Henning Bagger via REUTERS

Погода в Україні завтра, 3 січня, очікується мінливою. В деяких областях синоптики прогнозують сніг та ожеледицю. Крім того, очікуються сильні пориви вітру до 20 метрів на секунду.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Реклама

Читайте також:

Погода в Україні 3 січня

Вночі в Україні, крім півдня, очікується невеликий сніг, а на Закарпатті та в Карпатах помірний.

Вдень у південних, центральних, східних областях і в Карпатах помірний мокрий сніг та дощ. Крім того, місцями можливе налипання мокрого снігу та ожеледь. На решті території опадів не передбачається.

Погода в Україні 3 січня. Фото: Укргідрометцентр

Вітер буде південного та південно-західного напрямків зі швидкістю 5-10 метрів на секунду, але у південних, східних та Дніпропетровській областях пориви до 20 метрів на секунду.

Температура повітря вночі 0...-5 °С, у Карпатах -3...-8 °С. Вдень від -3 °С до +2 °С, а у східних та Дніпропетровській областях в межах 0...+5 °С.

У південній частині країни буде тепліше — вночі близько 0 °С, вдень +3...+8 °С. У Криму стовпчики термометрів показуватимуть до +11 °С.

Небезпечні метеорологічні явища в Україні

Синоптики зазначають, що в Україні, крім південної частини, на дорогах ожеледиця. У південних, східних та Дніпропетровській областях очікуються пориви вітру до 20 метрів на секунду.

Оголошено перший рівень небезпечності.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища в Україні. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, на Закарпатті оголосили небезпеку через велику кількість снігу, тому туристів просять утриматися від походів.

А синоптик Наталка Діденко розповіла, де завтра в Україні очікувати на потепління до +6 °C.