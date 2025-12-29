Погода на 30 декабря - какой будет погода завтра

Женщины гуляют по заснеженной улице. Фото: УНИАН

Во вторник, 30 декабря, в Украине ожидается облачная погода с прояснениями. Днем в некоторых регионах возможен небольшой снег.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр в Facebook.

Погода на 30 декабря

Ночью большинство южных областей останутся без осадков. На дорогах будет сохраняться гололедица.

Западный ветер дует со скоростью 7-12 м/с, а днем в западных областях, а также в Житомирской и Винницкой областях порывы могут достигать 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью составит от -6...-1 °С, на северо-востоке — до -9 °С.

Днем столбики термометров будут колебаться от -4...+1 °С, на крайнем юге страны ожидается +2...+4 °С.

В Карпатах прогнозируют умеренный снег, температура ночью опустится до -11...-6 °С, днем ожидается -8...-3 °С.

Карта погоды. Фото: Укргидрометеоцентра

Напомним, что Наталка Диденко заявила, что в Украину на новогодние праздники идет воздушная масса арктического происхождения.

Кроме того, синоптики представили прогноз на Новый год и первые дни января. Будет неустойчивая зимняя погода под влиянием серии циклонов.