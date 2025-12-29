Погода на 30 декабря - какой будет погода завтра

В Укргидрометцентре спрогнозировали снегопады в Украине на завтра
Во вторник, 30 декабря, в Украине ожидается облачная погода с прояснениями. Днем в некоторых регионах возможен небольшой снег.
Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр в Facebook.
Погода на 30 декабря
Ночью большинство южных областей останутся без осадков. На дорогах будет сохраняться гололедица.
Западный ветер дует со скоростью 7-12 м/с, а днем в западных областях, а также в Житомирской и Винницкой областях порывы могут достигать 15-20 м/с.
Температура воздуха ночью составит от -6...-1 °С, на северо-востоке — до -9 °С.
Днем столбики термометров будут колебаться от -4...+1 °С, на крайнем юге страны ожидается +2...+4 °С.
В Карпатах прогнозируют умеренный снег, температура ночью опустится до -11...-6 °С, днем ожидается -8...-3 °С.
Напомним, что Наталка Диденко заявила, что в Украину на новогодние праздники идет воздушная масса арктического происхождения.
Кроме того, синоптики представили прогноз на Новый год и первые дни января. Будет неустойчивая зимняя погода под влиянием серии циклонов.
