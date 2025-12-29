Погода на 30 грудня - якою буде погода завтра

Жінки гуляють засніженою вулицею. Фото: УНІАН

У вівторок, 30 грудня, в Україні очікується хмарна погода з проясненнями. Вдень у деяких регіонах можливий невеликий сніг.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр у Facebook.

Пост Укргідрометеоцентра. Фото: скриншот

Погода на 30 грудня

Уночі більшість південних областей залишаться без опадів. На дорогах зберігатиметься ожеледиця.

Західний вітер дме зі швидкістю 7-12 м/с, а вдень у західних областях, а також у Житомирській та Вінницькій областях пориви можуть досягати 15-20 м/с.

Температура повітря вночі становитиме від -6...-1 °С, на північному сході — до -9 °С.

Вдень стовпчики термометрів коливатимуться від -4...+1 °С, на крайньому півдні країни очікується +2...+4 °С.

У Карпатах прогнозують помірний сніг, температура вночі опуститься до -11...-6 °С, вдень очікується -8..-3 °С.

Карта погоди. Фото: Укргідрометеоцентра

Нагадаємо, що Наталка Діденко заявила, що в Україну на новорічні свята йде повітряна маса арктичного походження.

Крім того, синоптики представили прогноз на Новий рік та перші дні січня. Буде нестійка зимова погода під впливом серії циклонів.