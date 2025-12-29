Погода на 30 грудня - якою буде погода завтра

В Укргідрометцентрі спрогнозували снігопади в Украіні на завтра
У вівторок, 30 грудня, в Україні очікується хмарна погода з проясненнями. Вдень у деяких регіонах можливий невеликий сніг.
Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр у Facebook.
Погода на 30 грудня
Уночі більшість південних областей залишаться без опадів. На дорогах зберігатиметься ожеледиця.
Західний вітер дме зі швидкістю 7-12 м/с, а вдень у західних областях, а також у Житомирській та Вінницькій областях пориви можуть досягати 15-20 м/с.
Температура повітря вночі становитиме від -6...-1 °С, на північному сході — до -9 °С.
Вдень стовпчики термометрів коливатимуться від -4...+1 °С, на крайньому півдні країни очікується +2...+4 °С.
У Карпатах прогнозують помірний сніг, температура вночі опуститься до -11...-6 °С, вдень очікується -8..-3 °С.
Нагадаємо, що Наталка Діденко заявила, що в Україну на новорічні свята йде повітряна маса арктичного походження.
Крім того, синоптики представили прогноз на Новий рік та перші дні січня. Буде нестійка зимова погода під впливом серії циклонів.
