Україна
В Укргідрометцентрі спрогнозували снігопади в Украіні на завтра

В Укргідрометцентрі спрогнозували снігопади в Украіні на завтра

29 грудня 2025 23:49
Світлана Силенко - Редактор
Погода на 30 грудня - якою буде погода завтра
Жінки гуляють засніженою вулицею. Фото: УНІАН
Світлана Силенко - Редактор

У вівторок, 30 грудня, в Україні очікується хмарна погода з проясненнями. Вдень у деяких регіонах можливий невеликий сніг.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр у Facebook.

В Укргідрометцентрі спрогнозували снігопади в Украіні на завтра - фото 1
Пост Укргідрометеоцентра. Фото: скриншот

Погода на 30 грудня

Уночі більшість південних областей залишаться без опадів. На дорогах зберігатиметься ожеледиця.

Західний вітер дме зі швидкістю 7-12 м/с, а вдень у західних областях, а також у Житомирській та Вінницькій областях пориви можуть досягати 15-20 м/с.

Температура повітря вночі становитиме від -6...-1 °С, на північному сході — до -9 °С.

Вдень стовпчики термометрів коливатимуться від -4...+1 °С, на крайньому півдні країни очікується +2...+4 °С.

У Карпатах прогнозують помірний сніг, температура вночі опуститься до -11...-6 °С, вдень очікується -8..-3 °С.

В Укргідрометцентрі спрогнозували снігопади в Украіні на завтра - фото 2
Карта погоди. Фото: Укргідрометеоцентра

Нагадаємо, що Наталка Діденко заявила, що в Україну на новорічні свята йде повітряна маса арктичного походження

Крім того, синоптики представили прогноз на Новий рік та перші дні січня. Буде нестійка зимова погода під впливом серії циклонів.

погода негода сніг прогноз погоди погода в Україні
